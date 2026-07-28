Striscia la Notizia chiude davvero: spenti anche i social

Dopo 38 anni di storia sembra essere arrivata la parola fine per Striscia la Notizia. Lo storico tg satirico ideato da Antonio Ricci non solo è uscito dai palinsesti di Canale 5, ma ha smesso anche di essere presente sui social network, segnando quello che appare come il definitivo addio al programma.

Una chiusura che arriva dopo mesi di indiscrezioni e dopo la conferma, da parte di Mediaset, che il format non sarebbe tornato nella programmazione della rete.

Il calo degli ascolti e la sfida con Affari Tuoi

Negli ultimi anni Striscia la Notizia aveva iniziato a soffrire sul fronte degli ascolti, soprattutto dopo il successo di Affari Tuoi su Rai 1.

Nonostante diversi tentativi di rilanciare il programma, il tg satirico non è riuscito a contrastare la crescita del game show, che ha trovato nuovo slancio con la conduzione di Stefano De Martino.

Nel frattempo Canale 5 ha ottenuto risultati migliori nella fascia dell’access prime time con il ritorno de La Ruota della Fortuna, rendendo ancora più difficile trovare spazio per la trasmissione ideata da Antonio Ricci.

Il tentativo in prima serata

All’inizio dell’anno Mediaset aveva sperimentato una nuova collocazione per Striscia la Notizia, proponendola una volta alla settimana in prima serata.

L’esperimento è però durato poco e, parallelamente, la trasmissione aveva già iniziato a perdere alcuni dei suoi inviati storici, alimentando le indiscrezioni su un progressivo ridimensionamento del progetto.

L’annuncio di Pier Silvio Berlusconi

Con la presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset era stato Pier Silvio Berlusconi a ufficializzare che per Striscia la Notizia non ci sarebbe stato spazio nella stagione televisiva.

Una decisione che aveva lasciato aperta qualche speranza di un ritorno futuro, alimentata anche dalla continua attività dei canali social del programma.

Anche i social si fermano

Secondo quanto riportato dal giornalista Davide Maggio, dal 25 luglio gli account social di Striscia la Notizia sarebbero stati sottratti allo staff di Antonio Ricci e affidati direttamente a Mediaset.

Poche ore dopo, sempre secondo la ricostruzione del giornalista, anche quella presenza online si sarebbe interrotta: i social non sarebbero più aggiornati, mentre la squadra del programma sarebbe stata mandata in ferie.

Di fatto, con lo stop delle pubblicazioni e l’assenza di una nuova programmazione televisiva, si chiude un capitolo durato 38 anni, durante i quali Striscia la Notizia è stata uno dei programmi simbolo della televisione italiana e uno dei maggiori successi della storia di Mediaset.

Immagine dai social ufficiali di Striscia la Notizia