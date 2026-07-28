Vele al Terzo a Cesenatico 2026: il raduno per la Festa di Garibaldi

Per la Festa di Garibaldi tornano a Cesenatico le Vele al Terzo della Romagna

Torna l’appuntamento che ogni anno riporta a Cesenatico il cuore della tradizione marinara romagnola: le vele al terzo e le imbarcazioni storiche che raccontano, meglio di ogni altra testimonianza, la cultura del mare della nostra costa. Scafi dai nomi antichi e suggestivi – trabaccoli, bragozzi, lancioni, lance, battane – decorati con gli “occhi” di prua che affondano le radici nel mito, isseranno le loro vele coloratissime, ciascuna contrassegnata dai simboli delle famiglie di pescatori a cui appartiene.

Le barche raggiungeranno Cesenatico nella mattinata di sabato e resteranno ormeggiate nel tratto più interno del Porto Canale, l’area riservata alle imbarcazioni tradizionali: un colpo d’occhio che si preannuncia straordinario, e un’occasione più unica che rara per fotografi e appassionati di mare e di vela.

Il raduno più grande della Romagna

Quello di Cesenatico è l’appuntamento che raccoglie il maggior numero di barche tradizionali romagnole, complice anche il fatto che il Porto Leonardesco ne ospita stabilmente oltre la metà del totale. Non è un caso: da anni la città ha scelto di investire sulla tipicità e sulla tradizione marinara come leva identitaria, conquistando un ruolo di riferimento in ambito europeo e mediterraneo per le proprie “buone pratiche”, fondate sul recupero del patrimonio locale e sulla sua valorizzazione in chiave di turismo sostenibile e innovativo.

Verso il riconoscimento Unesco

La vela al terzo della Romagna è già stata dichiarata bene culturale immateriale dal Ministero della Cultura nel 2023, e oggi è in corso la candidatura per l’iscrizione nella lista rappresentativa Unesco del patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Una novità di quest’anno riguarda proprio l’organizzazione del raduno, curata per la prima volta congiuntamente dal Museo della Marineria e dalla neonata Associazione Vele al Terzo di Cesenatico, che riunisce le barche tradizionali private ormeggiate nel tratto del Porto Canale Leonardesco a loro dedicato, frutto del progetto di “porto museo” promosso dall’Amministrazione Comunale insieme alla Capitaneria di Porto.

Il programma tra sfilate, veleggiata e corteo storico

Il pomeriggio di sabato, dalle ore 14.30, sarà dedicato alla sfilata delle barche lungo il Porto Canale, seguita da una veleggiata al largo del litorale. Domenica mattina, invece, le imbarcazioni parteciperanno al corteo storico che commemora l’imbarco di Giuseppe Garibaldi: fu proprio da Cesenatico che, con un’ardita manovra marinaresca, l’eroe dei due mondi salpò la mattina del 2 agosto 1849 per tentare di raggiungere Venezia sfuggendo ai suoi nemici. Un episodio entrato a pieno titolo nella memoria civile cittadina, tanto che, subito dopo l’Unità d’Italia, Cesenatico scelse proprio questa ricorrenza come festa principale della città.

Il raduno rientra infine nel circuito dei raduni di imbarcazioni tradizionali organizzato dall’associazione Mariegola delle Romagne, con il supporto di Visit Romagna