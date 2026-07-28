Vigili del Fuoco, arrivano 20 nuovi defibrillatori

Sono stati consegnati al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena 20 defibrillatori automatici esterni (DAE) di ultima generazione, destinati a rafforzare le attività di soccorso sul territorio e ad aumentare la sicurezza dei cittadini.

L’iniziativa rientra in un progetto promosso dall’Azienda USL e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna per favorire una sempre maggiore diffusione dei dispositivi salvavita sul territorio.

I defibrillatori sui mezzi di soccorso

La nuova dotazione è stata assegnata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e sarà utilizzata a supporto delle squadre operative impegnate negli interventi di emergenza.

I defibrillatori saranno inoltre presenti nelle sedi del Comando aperte al pubblico, contribuendo a rendere ancora più capillare la disponibilità di questi dispositivi in caso di arresto cardiaco.

Personale già formato all’utilizzo

Nelle ultime settimane gli istruttori TPSS (Tecniche di Primo Soccorso Sanitario) hanno completato la formazione di tutto il personale del Comando sull’utilizzo delle nuove apparecchiature.

Grazie al percorso formativo, tutti gli operatori sono in grado di impiegare correttamente i nuovi DAE durante le operazioni di soccorso.

Dispositivi già operativi

I venti defibrillatori sono già stati installati sugli automezzi di pronto intervento dei Vigili del Fuoco e sono quindi immediatamente operativi.

L’obiettivo del progetto è migliorare ulteriormente la capacità di risposta nelle emergenze sanitarie, mettendo a disposizione delle squadre di soccorso strumenti fondamentali per intervenire tempestivamente nei casi di arresto cardiaco e aumentare le possibilità di sopravvivenza delle persone soccorse.