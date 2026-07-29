Cesenatico, controlli dei Carabinieri: otto persone denunciate

Cesenatico, servizio straordinario dei carabinieri: otto persone denunciate

Notti di controlli serrati sul territorio di Cesenatico. Nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio, concentrato soprattutto nelle ore serali e notturne, che si è chiuso con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di otto persone.

Un dispositivo rafforzato tra strade e zone sensibili

All’operazione hanno preso parte i militari del Nucleo Operativo Radiomobile insieme agli equipaggi delle Stazioni dipendenti. L’attività, finalizzata alla prevenzione dei reati in genere, ha avuto tre direttrici principali: il controllo della circolazione stradale, il contrasto alle condotte di guida pericolose e la repressione delle violazioni in materia di stupefacenti.

I posti di controllo sono stati disposti nelle aree ritenute di maggiore interesse operativo e lungo le arterie stradali più frequentate, quelle che nei fine settimana estivi registrano il traffico più intenso tra la costa e l’entroterra.

Le posizioni finite davanti alla Procura di Forlì

Il bilancio dell’attività si è tradotto in otto denunce:

sei automobilisti per guida in stato di ebbrezza alcolica: sottoposti agli accertamenti, sono risultati con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita, con valori compresi tra 0,86 e 1,86 grammi per litro. Per tutti è scattato il ritiro della patente, in vista della successiva sospensione da parte della Prefettura, mentre i veicoli sono stati affidati a persone idonee alla guida;

per guida in stato di ebbrezza alcolica: sottoposti agli accertamenti, sono risultati con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita, con valori compresi tra 0,86 e 1,86 grammi per litro. Per tutti è scattato il ritiro della patente, in vista della successiva sospensione da parte della Prefettura, mentre i veicoli sono stati affidati a persone idonee alla guida; un cittadino straniero per essersi trattenuto irregolarmente sul territorio nazionale: durante il controllo è risultato privo di documenti di identificazione e di un valido permesso di soggiorno, ed è stato quindi avviato al competente ufficio stranieri;

per essersi trattenuto irregolarmente sul territorio nazionale: durante il controllo è risultato privo di documenti di identificazione e di un valido permesso di soggiorno, ed è stato quindi avviato al competente ufficio stranieri; un cittadino straniero per porto abusivo di armi: trovato in possesso di due cacciaviti di medie dimensioni di cui non ha saputo giustificare il possesso. Gli attrezzi sono stati sottoposti a sequestro penale.

Controlli destinati a proseguire

L’Arma ha fatto sapere che i servizi straordinari di controllo del territorio proseguiranno anche nelle prossime settimane, nel pieno della stagione estiva, quando la pressione sulla viabilità e sui luoghi della movida raggiunge il picco annuale. Si ricorda che, per tutte le persone denunciate, vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.