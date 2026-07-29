Gatteo Mare, scambio di patch tra Polizia Locale e una poliziotta austriaca

Dall’Austria a Gatteo Mare per lo scambio di patch: amicizia in divisa senza confini

Una semplice telefonata si è trasformata in un momento di autentica amicizia tra appartenenti alle forze dell’ordine di due Paesi diversi. È accaduto a Gatteo Mare, dove una giovane poliziotta austriaca in vacanza ha espresso il desiderio di incontrare gli agenti della Polizia Locale di Gatteo per prendere parte a una tradizione molto sentita nel mondo delle Forze di Polizia: lo scambio delle patch di reparto.

La richiesta arrivata dall’albergo

Tutto ha avuto inizio ieri, quando i gestori del Park Hotel Morigi hanno contattato il Comando della Polizia Locale di Gatteo facendosi portavoce della richiesta avanzata dalla loro ospite. Si tratta di Raphaela Lerch, 21 anni, appartenente alla Polizia di Stato austriaca e attualmente frequentatrice dell’Accademia di Polizia di Feldkirch.

L’incontro tra le due delegazioni

Il desiderio è stato esaudito questa mattina, quando una delegazione del Comando gatteese ha raggiunto la giovane collega per dare vita a uno scambio dal forte valore simbolico. A rappresentare la Polizia Locale di Gatteo erano presenti l’Ispettore Emiliano Paesani e l’Agente Sonny Ceccaroni, che hanno consegnato due delle patch più rappresentative del Corpo:

la patch specialistica della Polizia Giudiziaria;

l’iconica patch con il gatto stilizzato, simbolo distintivo ed esclusivo del Comando di Gatteo.

Il ricambio dall’Austria

Raphaela Lerch ha ricambiato donando due patch ufficiali della Polizia di Stato austriaca, che entreranno a far parte della collezione del Comando quale ricordo di questo significativo incontro internazionale.

Che cos’è il patch trading

Il cosiddetto patch trading è una tradizione consolidata tra le forze dell’ordine di tutto il mondo. Lo scambio dei distintivi di reparto rappresenta un gesto di stima reciproca, amicizia e appartenenza ai valori comuni che accomunano chi indossa una divisa, al di là delle lingue, dei confini e delle diverse organizzazioni di polizia.

Il commento del sindaco