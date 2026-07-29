“Le parole del mare” con Piero Dorfles a Cesenatico

“Le parole del mare”: il 12 agosto Piero Dorfles arriva a Cesenatico

Il 12 agosto alle ore 21 in Piazza delle Conserve arriva a Cesenatico “Le parole del mare” con il giornalista Piero Dorfles. L’evento è organizzato dal Comune di Cesenatico e insieme a Dorfles saliranno sul palco lo scrittore Matteo Cavezzali e l’attrice Alice Cottifogli.

Una ricognizione personale sui libri di mare

Una straordinaria ricognizione personale sui libri che parlano di navigazione. La letteratura marinara è sterminata, e Piero Dorfles, che ci ha sempre spinto a «vivere la lettura come un’avventura dello spirito, un’esperienza della vita, un passaggio di maturazione» come diceva alla trasmissione Per un pugno di libri su Rai3, ci guida attraverso i fondali marini seguendo un itinerario, una rotta che è fatta di avventure, sì, ma anche di considerazioni sul carattere degli uomini, riflessioni sul progresso, sui fallimenti.

La navigazione, sostiene l’autore, è la più naturale metafora della vita. Basti pensare alle similitudini che usiamo di continuo: issare le vele, arrivare in porto, perdere la bussola, siamo tutti sulla stessa barca.

«Questa larga coincidenza dei termini che usiamo per descrivere quello che esce dalla normalità della vita quotidiana con la lingua del mare, significa che quello che accade nella navigazione non è una metafora della banalità del vivere, ma un’allegoria della sua complessità, della imprevedibilità e della drammaticità del destino di noi viventi».

Dal mare ai libri: un viaggio tra le emozioni

Una volta salpati vengono attraversati momenti fondamentali delle spedizioni per mare: la bonaccia, che ha in sé qualcosa di misterioso e di minaccioso; la burrasca, che spesso prelude al naufragio; ma anche ammutinamenti e incontri con grandi pesci, fino a giungere al sicuro in porto. Per ogni tappa Dorfles ci guida tra i libri, innumerevoli, inaspettati talvolta, in un itinerario mai scontato, con continue incursioni sul presente.

Tra le pagine trova largo spazio l’Odissea, ma incontriamo Dante e Melville, Stevenson e Conrad, il paladino Orlando e Padron ‘Ntoni, Lucrezio, Magellano e Gabriel García Márquez, e tante altre storie di mare che sono anche storie di lacerazioni e di sconfitte e si intrecciano con vita e destini degli uomini.

Piero Dorfles (Trieste, 29 dicembre 1946) è un giornalista, critico letterario e personaggio televisivo italiano. È una figura di spicco della cultura italiana. Ha pubblicato libri su argomenti legati al mondo della comunicazione radiotelevisiva, tra cui “Atlante della radio e della televisione” (1988), “Carosello” (1998) e “Il ritorno del Dinosauro” (2010). Tra i suoi ultimi lavori figurano “Il lavoro del lettore” (2021), il memoir “Chiassovezzano” (2024) e i saggi “Amblimblè” e “Le parole del mare” (2025).

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