“Tana Liberi Tutti”, il musical sulle note di Raffaella Carrà arriva a Gatteo Mare

“Tana Liberi Tutti” porta in scena il ritmo dell’inclusione

Un musical travolgente ispirato all’energia senza tempo di Raffaella Carrà arriva il 30 luglio 2026 all’Arena Rubicone di Gatteo Mare, dopo il sold out registrato a maggio al teatro Fulgor di Gambettola.

Non è solo uno spettacolo teatrale: è un’onda di musica, emozioni e libertà che parte dalla stazione di Bellaria verso un casting tutto da conquistare. Due amici inseguono il sogno delle luci della ribalta, mentre una casting director e la sua assistente sono alla ricerca del talento perfetto. Una suora rivoluziona il catechismo a colpi di coreografie, i chierichetti scoprono che la spiritualità può essere danzata “da Trieste in giù”, all’ufficio postale si timbra a tempo di musica e due aristocratiche si lasciano trascinare dal ritmo tra pettegolezzi e modi di dire. A fare da filo conduttore è la voce frizzante di “Radio Carramba”, dentro una storia destinata a non passare mai di moda.

Perché quando parte una canzone di Raffaella Carrà non esistono ruoli, divise, età o distanze: esiste solo il ritmo, capace di unire tutti.

Il progetto teatrale dietro lo spettacolo

Dietro lo spettacolo c’è “Tana Liberi Tutti”, realtà attiva dal 2008 con un obiettivo preciso: creare un ambiente fondato sul sostegno reciproco, valorizzare le relazioni umane e trasformare le diversità in unicità. Un percorso che non spettacolarizza la disabilità, ma mette al centro la libertà da ogni condizionamento e l’abbattimento di ogni barriera.

Nel laboratorio teatrale convivono creatività, immaginazione e inclusione: persone con e senza disabilità lavorano insieme attraverso teatro, movimento, improvvisazione e gioco scenico, esprimendosi liberamente in un ambiente accogliente e rispettoso. Negli anni il progetto è diventato un punto di riferimento per famiglie, scuole e associazioni del territorio, rappresentando un esempio concreto di comunità e collaborazione.

L’appuntamento del 30 luglio per il diciottesimo anniversario

Lo spettacolo, dopo il debutto ufficiale del 22 e 23 maggio scorso a Gambettola, approda il 30 luglio 2026 all’Arena Rubicone di Gatteo Mare per la festa del diciottesimo anniversario della compagnia. La serata partirà alle 20.30 con gli artisti di Lotus Music Production, a seguire “Rumore”, commedia-musical che per questa data si arricchirà con più canzoni e uno speciale “Carramba che sorpresa”.

Biglietti e informazioni pratiche

Il posto è unico e non numerato, al costo di 8 euro, a sostegno dei progetti ludico-ricreativi di Telemaco Odv dedicati all’inclusione di persone con disabilità.

Biglietti disponibili fino al 29 luglio 2026 presso la caffetteria Ciappini in piazza della Libertà

Biglietti disponibili anche presso il negozio di intimo Emozione, sul viale delle Nazioni a Gatteo Mare

Si ringraziano l’amministrazione comunale di Gatteo e il Gatteo Mare Summer Village per il supporto.

Contatti

Per informazioni e aggiornamenti è possibile seguire i canali Facebook e Instagram dell’associazione culturale Telemaco Odv, oppure il canale WhatsApp “Telemaco Odv” al numero 333 3743556.