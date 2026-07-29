Sparkle Palooza Fest accende la Vena Mazzarini

Musica dal vivo, dj set, street food, cocktail e birra per una serata all’insegna dell’estate. Venerdì 31 luglio la Vena Mazzarini ospiterà lo Sparkle Palooza Fest, evento che animerà il cuore di Cesenatico dalle 18 fino a mezzanotte.
L’iniziativa si propone come uno degli appuntamenti più vivaci dell’estate, con un ricco programma di concerti e intrattenimento.
Musica dal vivo fino a mezzanotte
Sul palco si alterneranno diversi artisti che accompagneranno il pubblico per tutta la serata.
Il programma musicale prevede le esibizioni di:
- Lollo y la Banda
- Ariane Diakite
- Chicco Capiozzo
- Davide Lavia
- Drunken Lullabies
Ad accompagnare la serata ci sarà anche il dj set di Mark O’Brian.
Cocktail, birre e street food
Oltre alla musica, lo Sparkle Palooza Fest offrirà un’ampia proposta gastronomica con food truck, drink e birre.
Tra i protagonisti dell’evento ci sarà anche Bodeguilla Cesenatico, che proporrà una selezione di cocktail e birre pensata per accompagnare l’intera manifestazione.