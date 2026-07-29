Eventi

Sparkle Palooza Fest accende la Vena Mazzarini

Redazione29 Luglio 2026
Bodeguilla

Musica dal vivo, dj set, street food, cocktail e birra per una serata all’insegna dell’estate. Venerdì 31 luglio la Vena Mazzarini ospiterà lo Sparkle Palooza Fest, evento che animerà il cuore di Cesenatico dalle 18 fino a mezzanotte.

L’iniziativa si propone come uno degli appuntamenti più vivaci dell’estate, con un ricco programma di concerti e intrattenimento.

Musica dal vivo fino a mezzanotte

Sul palco si alterneranno diversi artisti che accompagneranno il pubblico per tutta la serata.

Il programma musicale prevede le esibizioni di:

  • Lollo y la Banda
  • Ariane Diakite
  • Chicco Capiozzo
  • Davide Lavia
  • Drunken Lullabies

Ad accompagnare la serata ci sarà anche il dj set di Mark O’Brian.

Bodeguilla

Cocktail, birre e street food

Oltre alla musica, lo Sparkle Palooza Fest offrirà un’ampia proposta gastronomica con food truck, drink e birre.

Tra i protagonisti dell’evento ci sarà anche Bodeguilla Cesenatico, che proporrà una selezione di cocktail e birre pensata per accompagnare l’intera manifestazione.

Tags:

Share