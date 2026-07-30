Alba Carioca con Babanaí in concerto

Le sonorità della musica brasiliana e le contaminazioni provenienti da culture diverse accompagneranno il sorgere del sole nel nuovo appuntamento della rassegna Concerti all’Alba. Domenica 2 agosto, alle ore 6, la spiaggia libera di Zona Cesarini, a Villamarina di Cesenatico, farà da cornice al concerto di Babanaí. Questo progetto musicale riunisce tre artiste accomunate dalla passione per la ricerca musicale e dalla voglia di esplorare nuovi linguaggi sonori. L’ingresso è libero.

La formazione

Sul palco saliranno Barbara Casini (voce, chitarra e percussioni), Barbara Piperno (voce, flauto e percussioni) e Anaïs Drago (voce, violino e percussioni), tre cantanti e polistrumentiste che danno vita a un dialogo musicale ricco di suggestioni e contaminazioni.

La scelta stilistica

Babanaí nasce dal desiderio di sperimentare, mescolando suoni, colori e canti provenienti da mondi diversi. A partire dai percorsi artistici di ciascuna musicista, il trio costruisce un repertorio che attraversa la tradizione popolare brasiliana, aprendosi anche ad altre influenze musicali, fino a proporre brani originali e riletture composte e arrangiate a sei mani. Un viaggio sonoro in cui la voce e gli strumenti si fondono in un linguaggio espressivo raffinato e coinvolgente.

Il direttore artistico di questo appuntamento è Alberto Antolini, media partner Radio Studio Delta.

In caso di pioggia l’evento sarà annullato.

I concerti all’alba sono una rassegna di appuntamenti che nasce dall’incontro tra il Comune di Cesenatico e la Coop. Stabilimenti Balneari.

Per informazioni: Ufficio Cultura e Teatro del Comune di Cesenatico – via Armellini 18 (aperto dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 12:00, festivi esclusi) Telefono: 0547 79274).

Calendario completo degli eventi: teatrocomunalecesenatico.it