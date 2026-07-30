Ex-Nuit, Cesenatico ottiene 15.000€ da bando partecipazione

come anticipato Ieri, il Comune di Cesenatico è tra i vincitori del Bando Partecipazione 2026 promosso dalla Regione Emilia-Romagna. L’amministrazione comunale ha ottenuto un contributo di 15.000 euro, corrispondente all’intero importo richiesto, per finanziare il progetto “Tutti in pista per l’ex Nuit! – Raccogliere voci, definire priorità: la cittadinanza partecipa alla rigenerazione urbana dell’area”.

Il futuro di un’area strategica per la città, tornata di recente nelle mani dell’amministrazione, passerà attraverso un confronto aperto e inclusivo con la collettività. Il percorso partirà da una serie di incontri pubblici pensati per raccogliere spunti, idee e proposte da parte dei cittadini, che serviranno da base per la successiva fase di progettazione vera e propria dell’area.

Il sindaco Matteo Gozzoli ha commentato con soddisfazione il risultato ottenuto, sottolineando il valore strategico dell’area e l’importanza del percorso partecipato:

«L’area dell’Ex Nuit è un’area strategica per Cesenatico ed è tornata a disposizione della collettività dopo un iter lungo e complesso di cui siamo pronti a raccogliere i frutti. Vogliamo creare un progetto prezioso per la città e per farlo la partecipazione è un aspetto fondamentale da cui partire, per questo ci siamo candidati al bando regionale e siamo felici di aver ottenuto il finanziamento richiesto».