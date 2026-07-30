Cesena, carabinieri arrestano due giovani per rapina aggravata

La notte di mercoledì 29 luglio, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cesena hanno arrestato un 30enne cittadino tunisino e un 25enne del posto, ritenuti presunti responsabili di rapina aggravata in concorso.

Nella tarda serata, i militari dell’Aliquota Radiomobile, coadiuvati da personale dell’Aliquota Operativa, sono intervenuti in zona Barriera per una rapina consumata in danno di un 36enne cittadino tunisino. Secondo quanto ricostruito, due uomini, dopo averlo avvicinato, lo hanno insultato e fatto cadere a terra, minacciandolo con una bottiglia di vetro rotta e impossessandosi, subito dopo, dello zaino — contenente effetti personali e denaro contante — e della bicicletta della vittima. Le immediate ricerche avviate dai carabinieri di Cesena, orientate dalla puntuale descrizione degli autori fornita dalla persona offesa, hanno consentito di individuare in breve tempo i due presunti responsabili, rinvenuti ancora in possesso della refurtiva, prontamente recuperata e restituita all’avente diritto. Al termine delle formalità di rito, i due sono stati dichiarati in stato di arresto e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, tradotti presso la locale Casa Circondariale, in attesa dell’udienza di convalida. Nella mattinata, il Giudice del Tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto disponendo, nei loro confronti, la custodia cautelare in carcere, in attesa della successiva udienza.

L’arresto si inserisce nell’ambito di mirati servizi eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Cesena nel centro storico e, in particolare, con l’intensificazione dei controlli eseguiti in orario serale e notturno nella zona della Barriera già teatro, nel recente passato, di episodi simili.