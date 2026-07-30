Cesena, ruba carne dall’azienda dove lavora: denunciato operaio 56enne

Cesena, ruba confezioni di carne dall’azienda in cui lavora: operaio denunciato dai Carabinieri

Un operaio di 56 anni è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di San Carlo di Cesena per il reato di furto aggravato, dopo essere stato sorpreso in possesso di diverse confezioni di carne selezionata sottratte all’interno del magazzino dell’azienda cesenate presso cui lavora.

Il controllo al termine del turno di lavoro

L’uomo, addetto allo scarico della merce, è stato fermato dai militari mentre stava rientrando a casa al termine del proprio turno. Al momento del controllo è stato trovato in possesso di svariate confezioni di carne selezionata del tipo “scottona”, destinate alla vendita, che secondo quanto ricostruito sarebbero state prelevate poco prima dal magazzino dell’azienda.

Un’attività di monitoraggio mirata

L’operazione dei Carabinieri è scaturita da un’attività di controllo condotta nei pressi dell’azienda, avviata dopo che alcuni movimenti sospetti erano stati notati proprio in concomitanza con i cambi turno del personale. Un dettaglio che ha permesso ai militari di individuare il momento più opportuno per intervenire e verificare quanto sospettato.

La restituzione della merce

I prodotti alimentari sottratti sono stati recuperati e restituiti al legittimo proprietario, mentre l’operaio è stato formalmente denunciato alle autorità competenti per rispondere del reato contestato.