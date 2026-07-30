D.P. Run 2026 Cesenatico: corsa all’alba per la parità il 9 agosto

Domenica 9 agosto torna la D.P. Run: la corsa all’alba per la solidarietà a Cesenatico

A Cesenatico si corre ancora per la parità di genere. Domenica 9 agosto va in scena la quarta edizione della D.P. Run – Destinazione Parità, la camminata e corsa che al sorgere del sole unisce sport e solidarietà, con l’obiettivo di sostenere progetti dedicati alla lotta contro la violenza sulle donne.

Partenza all’alba da Piazza Spose dei Marinai

Il ritrovo è fissato per le 6.30 in Piazza Spose dei Marinai, dove i partecipanti prenderanno il via accompagnati dal sorgere del sole. Per agevolare l’arrivo di chi proviene dal lato opposto della città, il traghetto all’altezza dell’Hotel Miramare sarà operativo a partire dalle 6.

Il percorso si snoda interamente tra spiaggia e pineta, su fondo pianeggiante, ed è proposto in due varianti: un tracciato più breve da 3 chilometri, adatto a famiglie e camminatori, e uno più impegnativo da 7 chilometri per chi vuole correre. Le iscrizioni sono aperte sul sito www.dprun.com, oppure direttamente la mattina della gara.

Il ricavato a sostegno di tre realtà del territorio

Il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto a tre associazioni impegnate su temi di parità di genere e contrasto alla violenza: il Centro Donna di Cesena, lo Sportello Alba di Savignano sul Rubicone e l’associazione Khrysalis di Ravenna. I fondi raccolti finanzieranno progetti concreti dedicati alla lotta alle discriminazioni e al sostegno delle donne vittime di violenza.

L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cesenatico in collaborazione con la A.S.D. Team Cesenatico, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e di Riviera Banca, e grazie alla sinergia con le associazioni del territorio.

Le parole della vicesindaca Lorena Fantozzi

La vicesindaca con delega alle Pari Opportunità, Lorena Fantozzi, sottolinea la crescita dell’evento:

«Le iscrizioni stanno procedendo alla grande e abbiamo numeri superiori allo scorso anno e questo è il segnale che la manifestazione sta diventando sempre più apprezzata. La DP Run è molto più di un evento sportivo ma è l’occasione per trasmettere un messaggio importante, in un clima sereno e rilassato, ricordando quanto sia fondamentale mantenere sempre alta l’attenzione sul tema della violenza di genere. Quest’anno vogliamo mettere ancora più attenzione anche sull’impatto ambientale dell’evento con l’impiego di bicchieri riutilizzabili per il ristoro finale abbattendo così l’utilizzo della plastica».

Un’edizione più attenta all’ambiente

Tra le novità del 2026 c’è infatti una maggiore attenzione alla sostenibilità: al ristoro finale saranno utilizzati bicchieri riutilizzabili, con l’obiettivo di ridurre l’impiego della plastica durante la manifestazione.

L’appuntamento è aperto a tutti: corridori, camminatori e famiglie sono invitati a vivere un’alba speciale all’insegna dello sport, della condivisione e della solidarietà.