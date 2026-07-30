Torna “Le Magique”, cena di beneficenza alle Conserve

Le Magique IV: Arte, Solidarietà e Musica nella Magica Piazza delle Conserve

Torna per la 4° edizione consecutiva “Le Magique”, l’esclusiva serata di beneficenza che unisce alta cucina, musica dal vivo e solidarietà nel cuore di Cesenatico. L’evento è organizzato dalla Proloco del Monte, in collaborazione con Banca Fideuram e il Rotary Club Cesenatico. Il ricavato della manifestazione sarà interamente devoluto a favore dello IOR (Istituto Oncologico Romagnolo), confermando l’impegno concreto del territorio verso la ricerca e il supporto oncologico. “Organizzare questa manifestazione è sempre una grande soddisfazione, un progetto che si rinnova e che trova anno dopo anno conferme e nuove collaborazioni. Un segnale importante, frutto di un lavoro energico e sinergico che coinvolge associazioni e dà modo di collocare un progetto benefico di alto profilo in Piazza delle Conserve.” Igor Magnani, Proloco Del Monte.

Gli Ospiti della Serata

La magica cornice della romantica Piazza delle Conserve farà da palcoscenico a un’esperienza multisensoriale:

Musica Live: L’emozionante concerto dal vivo dell’artista Gloria Turrini.

Alta Cucina: La cena d’eccezione è curata da Casa Sartini di Borgo Maggiore.

Prima Edizione: Il Percorso di Arte Contemporanea Per la prima volta, “Le Magique” si arricchisce di un itinerario espositivo dedicato all’arte contemporanea, con opere di artisti italiani e internazionali. La direzione artistica è firmata da Denis Jovanovic Romagnoli (curatore d’arte di EXBA Milano), affiancato dalla Dott.ssa Francesca Ragazzini (Art Advisor EXBA Milano) e dalla Dott.ssa Irene Vitarelli. La presentazione critica delle opere è a cura della Prof.ssa Lia Briganti.

Gli Artisti in Esposizione e le Opere: