Torna “Le Magique”, cena di beneficenza alle Conserve

Le Magique IV: Arte, Solidarietà e Musica nella Magica Piazza delle Conserve
Torna per la 4° edizione consecutiva “Le Magique”, l’esclusiva serata di beneficenza che unisce alta cucina, musica dal vivo e solidarietà nel cuore di Cesenatico. L’evento è organizzato dalla Proloco del Monte, in collaborazione con Banca Fideuram e il Rotary Club Cesenatico. Il ricavato della manifestazione sarà interamente devoluto a favore dello IOR (Istituto Oncologico Romagnolo), confermando l’impegno concreto del territorio verso la ricerca e il supporto oncologico. “Organizzare questa manifestazione è sempre una grande soddisfazione, un progetto che si rinnova e che trova anno dopo anno conferme e nuove collaborazioni. Un segnale importante, frutto di un lavoro energico e sinergico che coinvolge associazioni e dà modo di collocare un progetto benefico di alto profilo in Piazza delle Conserve.” Igor Magnani, Proloco Del Monte.
Gli Ospiti della Serata
La magica cornice della romantica Piazza delle Conserve farà da palcoscenico a un’esperienza multisensoriale:
Musica Live: L’emozionante concerto dal vivo dell’artista Gloria Turrini.
Alta Cucina: La cena d’eccezione è curata da Casa Sartini di Borgo Maggiore.
Prima Edizione: Il Percorso di Arte Contemporanea Per la prima volta, “Le Magique” si arricchisce di un itinerario espositivo dedicato all’arte contemporanea, con opere di artisti italiani e internazionali. La direzione artistica è firmata da Denis Jovanovic Romagnoli (curatore d’arte di EXBA Milano), affiancato dalla Dott.ssa Francesca Ragazzini (Art Advisor EXBA Milano) e dalla Dott.ssa Irene Vitarelli. La presentazione critica delle opere è a cura della Prof.ssa Lia Briganti.
Gli Artisti in Esposizione e le Opere:
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Bert Berthold Lauenroth – “Wrak”: Fotografia internazionale sul rapporto tra natura, tempo e trasformazione.
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Lia Briganti – “Dea”: Opera fotografica che intreccia cultura classica e ricerca contemporanea sulla memoria.
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Giorgio Cavina – “Caos”: Scultura materica in cemento, ceramica e metallo sulla stratificazione temporale.
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Fabrizio Ceccarelli – “Indomitus – The Price of Power”: Pop Art ispirata ai “Chevaux de Marly”, incentrata sul potere e la finanza.
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Eleonora Cerro: Ceramiche d’autore focalizzate sul gesto artigianale e sul processo del fuoco.
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Claudia Curti (Pitty) – “Raggiere in evoluzione”: Design geometrico in plexiglas e luce dinamica.
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Enzo De Boni – “Aladino”: Installazione luminosa eco-sostenibile realizzata con cannucce di plastica riciclate.
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MARK (Marko Markovic) – “Recycling”: Arte concettuale incentrata sul valore dello scarto e della rigenerazione ambientale.
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Novella Merendi – “Panta Rei”: Superficie tridimensionale in polistirolo e gesso tra spazio e materia.
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Daniela Popovic – “Filament Poop”: Riiciclo di materiali plastici industriali applicati a icone della storia dell’arte (Botticelli e Van Gogh).
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Otaner – “Nella rete”: Opera multidisciplinare (fotografia, digitale e pittura) sui legami umani.
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Stefano Prati – “FRUSLIGHT”: Scultura luminosa da una tavola da surf con LED e superfici specchianti.
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Andrea Scaranaro (SCARA) – “Three Trees”: Ricerca pittorica espressiva legata all’acquerello e al colore.
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Terino Romagnoli: Maestro dell’astrazione italiana contemporanea, incentrata sulla forza del colore e del gesto.
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Marilena Tesei – “Il Ratto di Proserpina”: Pittura intensa tra mito, colore e vibrazione emotiva.
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Andreea Zampy – “Sette Peccati Capitali”: Polittico a tecnica mista su tela.
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Francesca Baldini Orsini – “Prato di Luni – Anime Manga”: Pittura dinamica che unisce territorio e linguaggi pop contemporanei.