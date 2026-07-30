Cesenatico, morte di Alfiero Moretti: il cordoglio di Sinistra Italiana

Cesenatico piange Alfiero Moretti: Sinistra Italiana chiede verità sui fatti

CESENATICO – Sinistra Italiana esprime il proprio profondo cordoglio ai familiari, agli amici e a tutte le persone care di Alfiero Moretti, il cui decesso ha sconvolto l’intera cittadinanza di Cesenatico. Alfiero era una presenza fissa del centro cittadino, un punto di riferimento storico per la comunità e un uomo fragile la cui perdita lascia una ferita aperta nel tessuto sociale locale.

Una morte che segue una brutale aggressione

Davanti a un episodio di tale gravità – che ha visto l’uomo vittima di un’aggressione prima del malore fatale – la comunità politica si stringe attorno al dolore della famiglia e sposa la richiesta di verità che si leva in queste ore dalle strade di Cesenatico.

Il partito respinge con fermezza ogni dinamica di violenza, degrado e sopraffazione, ribadendo che la sicurezza e la coesione sociale delle città si costruiscono attraverso la solidarietà, la cura e l’attenzione verso le fragilità e la legalità.

Fiducia nel lavoro di Magistratura e Carabinieri

Sinistra Italiana ripone massima fiducia nel lavoro della Magistratura e dei Carabinieri di Cesenatico, attualmente impegnati a ricostruire l’esatta dinamica del pestaggio e ad accertarne il nesso causale con la morte. Il partito si dice certo che gli inquirenti sapranno fare piena chiarezza e restituire al più presto le risposte e la giustizia che la memoria di Alfiero e l’intera comunità meritano.

L’appello alla calma

Il movimento invita tutta la cittadinanza, come sollecitato anche dalle istituzioni locali, a mantenere la calma e a evitare strumentalizzazioni, lasciando che gli organi competenti svolgano i dovuti accertamenti in un clima di rispetto e rigore.