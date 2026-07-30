Via Cantalupo: auto danneggiate, servono controlli

Via Cantalupo, auto danneggiate in serie: i residenti si organizzano e chiedono più controlli

Da diverso tempo Via Cantalupo, a Cesenatico, è teatro di un fenomeno che sta esasperando chi vi abita: numerose automobili regolarmente parcheggiate sul lato sinistro della strada subiscono danni ripetuti, tra graffi, pneumatici forati e ammaccature sulle fiancate. L’ultimo episodio si è verificato proprio nella giornata odierna, ai danni di un veicolo parcheggiato di fronte al civico 10.

Un tratto di strada pubblico, un parcheggio consentito

Chi segue da vicino la vicenda tiene a sottolineare un punto fermo: al di là delle eventuali difficoltà legate alla viabilità o alla gestione degli spazi nella zona, si tratta pur sempre di una strada pubblica, dove il parcheggio in quel tratto è del tutto regolare e consentito. Ricorrere a danneggiamenti e atti di inciviltà, indipendentemente dai motivi che li animano, non solo non è mai una risposta accettabile, ma costituisce a tutti gli effetti un illecito perseguibile.

Già presentato un esposto, ora si cercano altre prove

Uno dei residenti coinvolti ha già formalizzato un esposto alle autorità, basato sulle registrazioni raccolte dalle telecamere di bordo installate all’interno della propria auto. Ma il timore è che il problema abbia ormai assunto un carattere cronico, e per questo si sta lavorando alla raccolta di ulteriori immagini e testimonianze da presentare anche in un secondo esposto rivolto direttamente al Comune di Cesenatico.

Insieme ad altri abitanti della via che hanno subito episodi analoghi, il gruppo di residenti sta mettendo insieme segnalazioni e materiale fotografico da consegnare alle forze dell’ordine, con l’obiettivo di fare chiarezza sulla dinamica di questi ripetuti danneggiamenti.

L’appello al Sindaco e alla Polizia Locale

I residenti intendono portare la questione direttamente all’attenzione del sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli, e dell’Amministrazione comunale, chiedendo un rafforzamento del presidio da parte della Polizia Locale nella zona di Via Cantalupo, a tutela della sicurezza e della tranquillità del quartiere.

Chiunque abbia notato movimenti sospetti o abbia subito danni simili nella stessa via è invitato a mettersi in contatto per unire le segnalazioni e contribuire a ricostruire un quadro completo di quanto sta accadendo.