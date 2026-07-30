Villamarina, tenta di farsi dare 10 euro con una scusa: la segnalazione

Un presunto tentativo di raggiro è stato segnalato nella giornata di ieri (mercoledì 29 luglio) a Villamarina di Cesenatico. A raccontare l’episodio è un lettore, che ha riferito di essere stato avvicinato da uno sconosciuto mentre si trovava in zona.

L’uomo si sarebbe spacciato per un ex collega

Secondo quanto riferito, l’uomo, descritto come un quarantenne con accento emiliano, viaggiava a bordo di una Mercedes Classe B nera. Dopo aver avvicinato la vittima, avrebbe iniziato una conversazione facendo riferimento al suo passato lavorativo e ponendo alcune domande personali, presentandosi come un vecchio collega.

Una volta instaurato il dialogo, avrebbe chiesto 10 euro, spiegando di aver bisogno di fare rifornimento di gasolio.

La richiesta rifiutata

La vittima ha deciso di non consegnare il denaro. A quel punto l’uomo si sarebbe allontanato senza insistere e senza assumere atteggiamenti aggressivi.

L’episodio è stato successivamente segnalato alla Polizia Locale.