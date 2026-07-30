Notizie

Villamarina, tenta di farsi dare 10 euro con una scusa: la segnalazione

Anna Budini30 Luglio 2026
10 euro

Un presunto tentativo di raggiro è stato segnalato nella giornata di ieri (mercoledì 29 luglio) a Villamarina di Cesenatico. A raccontare l’episodio è un lettore, che ha riferito di essere stato avvicinato da uno sconosciuto mentre si trovava in zona.

L’uomo si sarebbe spacciato per un ex collega

Secondo quanto riferito, l’uomo, descritto come un quarantenne con accento emiliano, viaggiava a bordo di una Mercedes Classe B nera. Dopo aver avvicinato la vittima, avrebbe iniziato una conversazione facendo riferimento al suo passato lavorativo e ponendo alcune domande personali, presentandosi come un vecchio collega.

Una volta instaurato il dialogo, avrebbe chiesto 10 euro, spiegando di aver bisogno di fare rifornimento di gasolio.

La richiesta rifiutata

La vittima ha deciso di non consegnare il denaro. A quel punto l’uomo si sarebbe allontanato senza insistere e senza assumere atteggiamenti aggressivi.

L’episodio è stato successivamente segnalato alla Polizia Locale.

Tags:

Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

Share