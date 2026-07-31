Anche Garibaldi ha i suoi Haters

“Se Ippolito Nievo avesse saputo la verità si sarebbe a**egato”

Doveva essere un semplice annuncio di Visit Cesenatico: la Festa di Garibaldi torna a Cesenatico, tra corteo storico e fuochi d’artificio. E invece sotto il post è scoppiato il solito processo popolare in salsa social, con l’Eeroe dei due mondi trascinato in tribunale duecento anni dopo i fatti, senza diritto di replica e senza avvocato d’ufficio.

L’accusa: tradimento e corruzione

Nei commenti si va giù pesante: c’è chi liquida Garibaldi come un ladro al soldo di potenze straniere, chi rispolvera vecchie dietrologie su finanziamenti occulti, chi lo bolla con insulti che definire poco lusinghieri è già un atto di generosità. Il tutto condito da un certo compiacimento, come se duecento anni di storiografia fossero stati finalmente smentiti da un commento delle 23 con tre punti esclamativi. Sul fronte opposto resiste chi ricorda l’unità d’Italia e chi cita le statue sparse per il mondo, quasi a fare a gara di follower postumi.

Storia in pillole, giudizi in blocco

Il problema non è discutere Garibaldi: la ricerca storica lo fa da sempre, tra luci, ombre e questioni ancora aperte sul Risorgimento e sul Mezzogiorno. Il problema è farlo con le fonti di un articolo letto al volo o di un podcast ascoltato in auto, spacciandolo per verità definitiva. Capire un personaggio dell’Ottocento con la testa del 2026, ignorando alleanze, contesto e classe dirigente dell’epoca, funziona più o meno come giudicare un film muto per gli effetti speciali: si può fare, ma il risultato fa ridere solo a metà.

Dove sta la verità? Come sempre nello studio

Alessandro Barbero rileva come oggi, cercandolo su internet, si trovino siti carichi di astio, ostilità e notizie false che ritraggono Garibaldi come un pirata o un ladro arricchitosi con le sue imprese, accuse smentite dalle fonti storiche e dai fatti documentati. Alla faccia degli storici da social.

Morale della festa

Il corteo storico e i fuochi d’artificio andranno ovviamente in scena nonostante i commenti dei novax e dei complottisti storici. Il vero spettacolo, però, resta sotto il post: quello di un’intera categoria di storici della domenica pronta a processare Garibaldi in commenti, senza aver mai aperto un libro che non fosse un post condiviso da un amico.