Cesenatico, turista muore in mare davanti al bagno Meridiano

Tragedia sulla spiaggia di Cesenatico: inutili i tentativi di soccorso

Tragedia nel pomeriggio di oggi (venerdì 31 luglio), sulla spiaggia di Cesenatico. Una donna, turista italiana di circa 60 anni, è deceduta dopo essere stata soccorsa in mare all’altezza del bagno Meridiano.

L’allarme è scattato nel corso del pomeriggio, quando la donna si è trovata in difficoltà mentre si trovava in acqua, sopra al suo materassino.

Immediato l’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti i bagnini di salvataggio, che hanno avviato le prime manovre di soccorso, insieme alla Capitaneria di Porto di Cesenatico.

Pochi minuti dopo sono arrivati anche un’ambulanza del 118 e l’auto con il medico, che hanno proseguito le operazioni di rianimazione.

Inutili tutti i protocolli di emergenza

I soccorritori hanno messo in atto tutti i protocolli previsti per tentare di salvare la vita alla donna, ma ogni tentativo si è purtroppo rivelato vano.

Per la turista non c’è stato nulla da fare e il decesso è stato constatato sul posto.