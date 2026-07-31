Denis Campitelli: il giro largo per arrivare al maestro

E’ disponibile una nuova puntata del podcast “Sa dit? Le domande che non ti fai per sapere chi sei”: con noi Denis Campitelli.

“Ho speso male il mio tempo” … cantava Battiato, e Denis è sicuro che questo sia accaduto anche a lui.

Un giro più largo, ma il maestro lo ha trovato.

Dai tempi alla pompa di benzina, passando per il mito di Bruce Springsteen, al palco.

Tutto…a ritmo di colpetti con la mano sulla fronte!.