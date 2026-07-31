Gatteo, San Lorenzo: salta Paolo Belli, il 10/8 c’è Graziani

Cambio di programma per l’ultima serata della Festa di San Lorenzo

Slitta il grande atteso concerto di Paolo Belli & Big Band, previsto per il 10 agosto in piazza Vesi a Gatteo come chiusura della Festa di San Lorenzo. Il Comune ha confermato che lo spettacolo non potrà svolgersi a causa di vicende personali che hanno coinvolto l’artista nei giorni scorsi, in seguito alle quali il suo staff ha comunicato la sospensione temporanea di tutti gli impegni artistici e promozionali.

La soluzione trovata in tempi record

Nonostante i tempi strettissimi, l’amministrazione comunale è riuscita a individuare un’alternativa di alto livello per non privare il pubblico della serata musicale conclusiva della manifestazione. Il 10 agosto, sempre in piazza Vesi e allo stesso orario, salirà sul palco Filippo Graziani, con la partecipazione straordinaria di Eugenio Finardi come special guest: un concerto che mette insieme due voci storiche della canzone d’autore italiana per una serata dedicata alla grande musica dal vivo.

Le parole del Sindaco e dell’Assessora alla Cultura

A commentare la vicenda sono il Sindaco Roberto Pari e l’Assessora alla Cultura Stefania Bolognesi, che sottolineano il dispiacere per l’annullamento di un appuntamento molto atteso, ricordando il legame di amicizia tra Paolo Belli e Gatteo, città che lo ha già ospitato più volte e che conta di riaccoglierlo in futuro. I due amministratori confermano comunque la volontà di offrire al pubblico una proposta artistica di grande valore, mantenendo fissato l’appuntamento del 10 agosto in piazza Vesi.