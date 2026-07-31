Germano Pandolfini in pensione: la carriera del vigile del fuoco di Cesena

Germano Pandolfini in pensione: si chiude la carriera del vigile del fuoco di Cesena
Dopo quasi quarant’anni di servizio, Germano Pandolfini, classe 1966, lascia il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il suo percorso inizia il 2 settembre 1986 come vigile discontinuo, per poi proseguire come permanente con i primi anni di servizio a Milano. Dal 10 settembre 1992 presta servizio a Cesena, dove nel novembre 2013 viene promosso caposquadra restando sempre fedele allo stesso distaccamento.
L’incidente e il ritorno in servizio
Il 3 luglio 2020 un grave incidente in moto lo costringe a una lunga convalescenza. Determinato a tornare operativo, il 14 luglio 2021 recupera la piena idoneità e riprende servizio a Cesena.
Il saluto dei colleghi
Oggi Pandolfini conclude la carriera salutato dall’affetto dei colleghi, che gli rivolgono un ringraziamento per gli anni di servizio e i migliori auguri per il futuro.