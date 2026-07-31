Pac 2026, a Forlì-Cesena quasi 8 milioni per 3.426 aziende agricole

Parte anche nel territorio di Forlì-Cesena il pagamento degli anticipi della Domanda unica Pac 2026, grazie a un’accelerazione decisa a livello europeo che permette ad Agrea, l’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura, di liquidare le risorse con oltre due mesi di anticipo rispetto alla scadenza ordinaria del 16 ottobre.

Cos’è la Pac

La Politica Agricola Comune (Pac) è lo strumento con cui l’Unione Europea sostiene il reddito degli agricoltori e promuove pratiche sostenibili nel settore. Attraverso la Domanda unica, ogni azienda agricola richiede annualmente i contributi previsti in base a superficie coltivata e requisiti rispettati. In Emilia-Romagna l’erogazione dei fondi è gestita da Agrea, l’organismo pagatore regionale.