Albanese irregolare accompagnato alla frontiera dalla polizia

Un albanese di 20 anni è stato pizzicato dalla polizia

Un altro cittadino straniero, risultato irregolare sul territorio nazionale, dopo le procedure previste dalla normativa, è stato accompagnato in frontiera da parte degli agenti del Presidio di Polizia di Cesenatico per essere rimpatriato al Paese d’origine.

Permesso di soggiorno mancante

Nello specifico, nella giornata di martedì, agenti della Polizia di Stato di stanza a Cesenatico, nel corso del consueto servizio di controllo del territorio, hanno rintracciato in Cesenatico un ventenne, di origini albanesi, in possesso di documenti del suo Paese, ma non del permesso di soggiorno o di altra attestazione circa il suo arrivo o permanenza in Italia. Per tale motivo è stato deciso di approfondire la sua posizione mediante rilievi fotodattiloscopici, verifica del suo passaporto e di eventuali titoli di viaggio.

Ricostruito il viaggio del giovane

Dagli accertamenti è emerso che lo straniero ha soggiornato sul Territorio dell’Unione Europea oltre i 90 giorni previsti per i soggiorni di breve durata (in parole povere, per “turismo, affari o visite”) e dopo aver trascorso un lungo periodo in un altro Paese europeo, ha fatto ingresso nel territorio dello Stato, trattenendosi illegalmente, proprio per aver superato il limite massimo dei giorni previsti per la permanenza in Europa, senza aver chiesto il permesso di soggiorno. A questo punto, emergendo l’irregolarità del giovane in violazione delle norme del Testo Unico sull’Immigrazione, è stato richiesto al Prefetto della Provincia di Forlì – Cesena l’emissione del decreto di espulsione dal territorio nazionale a cui si è aggiunto l’Ordine del Questore dell’immediato accompagnamento dello straniero in frontiera per il rimpatrio.

Accompagnato alla frontiera

Dopo la convalida da parte del Giudice di Pace di Forlì, il personale del Presidio di Polizia di Cesenatico, ha provveduto all’accompagnamento alla Frontiera aerea del cittadino albanese. Anche in questo caso, massimo è stato l’impegno dei Poliziotti in servizio in riviera e presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Forlì – Cesena, che nell’arco di tutta la giornata si sono occupati di portare avanti le procedure necessarie al buon esito delle operazioni di espulsione e rimpatrio dello straniero irregolare sul territorio nazionale che si sono concluse a tarda notte.

Inoltre, vista la violazione delle normative sull’immigrazione, il cittadino albanese è stato altresì denunciato all’autorità giudiziaria per essersi trattenuto illegalmente in Italia. Il servizio svolto, si colloca nell’ottica di ottenere un maggior controllo del territorio così da fornire un grado migliore di sicurezza; si tende, infatti, a mantenere alta l’attenzione sulla presenza di irregolari e clandestini nel tratto di riviera di competenza, da Cesenatico a San Mauro Mare, proprio al fine di contrastare tutti quei comportamenti antisociali che possono derivare da una simile situazione di illegalità.