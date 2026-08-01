Cesenatico, allarme truffa sulle case vacanza: l’appello del sindaco Gozzoli

Crescono le segnalazioni di una presunta truffa sugli affitti turistici

Il Comune di Cesenatico lancia l’allarme su una presunta truffa legata agli affitti turistici. A rendere nota la vicenda è il sindaco Matteo Gozzoli, che invita i cittadini e i turisti coinvolti a presentare denuncia alle forze dell’ordine. Infatti solo nella giornata di oggi (sabato 1 agosto) sono arrivate una quarantina di telefonate di denuncia.

Al centro delle segnalazioni c’è un appartamento destinato agli affitti brevi nel centro di Cesenatico, denominato “Residence da Andrea”, in via Pascoli, regolarmente registrato sul portale nazionale dedicato alle locazioni turistiche.

Turisti senza alloggio dopo il pagamento

Secondo quanto riferito dal primo cittadino, diverse persone avrebbero versato una caparra o addirittura l’intero importo del soggiorno, salvo poi scoprire, una volta arrivate a Cesenatico, che l’appartamento risultava già occupato.

In altri casi, il numero di telefono indicato per i contatti non risponde oppure risulta reindirizzato verso utenze completamente estranee all’immobile.

“Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto alcune segnalazioni riguardo a una presunta truffa immobiliare collegata a una casa vacanze nel centro di Cesenatico”, spiega Gozzoli.

Con agosto aumentano i casi

L’avvio del mese di agosto avrebbe fatto emergere ulteriori episodi. Secondo il sindaco, sarebbero numerose le famiglie che, inconsapevolmente, avrebbero prenotato lo stesso appartamento per lo stesso periodo.

“Oggi, con l’inizio di agosto, sta aumentando il numero di raggiri, con numerose famiglie che apparentemente hanno affittato il medesimo appartamento nelle stesse date”, sottolinea il primo cittadino.

Le denunce sono ora al vaglio della Polizia Locale, dei carabinieri e delle altre forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili.

Il Comune: “Presentate denuncia”

L’amministrazione comunale invita tutte le persone coinvolte a rivolgersi alle autorità per formalizzare la denuncia, così da agevolare le indagini.

Per chi dovesse trovarsi senza una sistemazione, il sindaco ricorda che lo IAT del Comune di Cesenatico è disponibile a offrire supporto nella ricerca di un alloggio alternativo.

“Nei prossimi giorni come Comune valuteremo quali azioni legali intraprendere per interrompere questa truffa che colpisce le famiglie proprio nel momento delle vacanze e danneggia l’immagine dell’intera località”, conclude Gozzoli.