Cesenatico Civica: “L’assestamento di bilancio approvato mette al centro il settore scolastico”

Cesenatico Civica esprime soddisfazione per l’approvazione dell’assestamento di bilancio da parte del consiglio comunale, una manovra da oltre 3,5 milioni di euro che rafforza sia il piano degli investimenti sia i servizi rivolti alla cittadinanza.

“Tra gli interventi più significativi – spiega il gruppo consiliare di Cesenatico Civica – figurano 450 mila euro destinati a una variante migliorativa del progetto del Ponte del Gatto, un’opera strategica per la città, e 165 mila euro per la realizzazione dell’illuminazione permanente delle barche storiche della sezione galleggiante del Museo della Marineria, un investimento che valorizza ulteriormente uno dei simboli della nostra identità”.

Particolarmente rilevante è anche il rafforzamento della parte corrente del bilancio, con nuove risorse destinate ai servizi essenziali.

“Come Cesenatico Civica – sottolinea la consigliera Monia Rustignoli – guardiamo con particolare attenzione al mondo della scuola, perché investire nell’istruzione significa investire nel futuro della nostra comunità. Le risorse stanziate confermano questa priorità e rappresentano un sostegno concreto per studenti, famiglie e personale scolastico”.

Nel dettaglio, la variazione prevede 250 mila euro per il trasporto scolastico, 135 mila euro per l’integrazione del servizio mensa e 185 mila euro destinati ai servizi di assistenza agli studenti con disabilità.

“Sono scelte che dimostrano una visione chiara – conclude Rustignoli –. Da un lato continuiamo a investire nelle opere pubbliche che qualificano Cesenatico; dall’altro rafforziamo i servizi che incidono sulla qualità della vita delle persone. La scuola è uno degli ambiti in cui è più importante garantire continuità e risorse adeguate, perché significa offrire opportunità, inclusione e sostegno alle famiglie. È questa l’idea di città che continuiamo a portare avanti con convinzione”.