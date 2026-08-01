Cesenatico, ventenne pestato dopo una lite: ricoverato con gravi ferite

Ventenne ricoverato dopo un violento pestaggio

Sono in corso le indagini dei carabinieri per fare piena luce su un’aggressione avvenuta nella notte tra il 28 e il 29 luglio a Cesenatico. Teatro dell’episodio è stata l’area compresa tra viale Carducci e via Pasubio, dove un ragazzo di 20 anni è stato preso di mira da un gruppo di giovani, riportando ferite di seria entità.

Il giovane, che si trovava in città per lavoro, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è stato ricoverato con una prognosi di 30 giorni.

Dalla discussione nel locale all’aggressione in strada

Secondo gli elementi raccolti finora dagli investigatori, tutto sarebbe iniziato all’interno di una discoteca, dove il ventenne si trovava insieme a un collega. Per motivi ancora da chiarire sarebbe nata una discussione con alcuni coetanei.

Per evitare che la situazione degenerasse, i due avrebbero deciso di lasciare il locale. Tuttavia, il gruppo li avrebbe seguiti fino all’esterno e, una volta raggiunti nei pressi dell’incrocio tra viale Carducci e via Pasubio, sarebbe scattata l’aggressione.

Ferito alla testa e al volto

Nel corso del pestaggio il ragazzo sarebbe stato colpito con alcune bottiglie e, una volta finito a terra, preso a calci e pugni.

Le conseguenze sono state pesanti: i sanitari hanno riscontrato un trauma cranico, la frattura di una caviglia e numerose lesioni al volto, comprese profonde ferite al sopracciglio destro e al labbro inferiore.

Proseguono le indagini dei carabinieri

L’Arma sta lavorando per ricostruire nei dettagli quanto accaduto e attribuire le singole responsabilità ai partecipanti all’aggressione.

Dalle prime verifiche emerge che uno dei presunti autori del pestaggio sarebbe già stato identificato, mentre gli investigatori sono impegnati a risalire all’identità degli altri giovani coinvolti. Per questo motivo vengono analizzate anche eventuali immagini registrate dalle telecamere presenti nella zona e raccolte le testimonianze di chi potrebbe aver assistito ai fatti.