Cuccagna di Garibaldi, Gianluca Toni porta il trofeo a Levante E Mont

Gianluca Toni conquista la Cuccagna di Garibaldi

È Gianluca Toni, in rappresentanza del quartiere Levante E Mont, il vincitore dell’edizione 2026 della Cuccagna di Garibaldi, una delle prove più attese della tradizione estiva di Cesenatico.

La vittoria è arrivata al quarto giro, permettendo a Levante di riportare a casa il trofeo e interrompere il dominio del quartiere Sala, vincitore dell’edizione dello scorso anno.

Una sfida ricca di colpi di scena

La competizione ha regalato spettacolo e continui ribaltamenti. Prima del successo definitivo di Toni, il pubblico aveva già esultato due volte per quelle che sembravano vittorie ormai certe.

A sfiorare il traguardo sono stati infatti Vidmer Vincenzi, storico protagonista della Cuccagna e plurivincitore per il quartiere Sala, e Rira Siroli, in gara per il quartiere Cannucceto. Entrambi, però, hanno dovuto rimandare l’appuntamento con il successo, lasciando spazio all’affondo decisivo del rappresentante di Levante.