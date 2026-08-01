Cuccagna di Garibaldi, Gianluca Toni porta il trofeo a Levante E Mont

Dieci quartieri e cinquanta cuccagnatti in gara
Alla manifestazione hanno preso parte 50 cuccagnatti, in rappresentanza dei dieci quartieri di Cesenatico: Villalta, Borella, Cannucceto, Ponente, Sala, Valona, E Mont Levante, Bagnarola, Madonnina e Boschetto.
Tra le fila del quartiere Ponente ha partecipato in veste di cuccagnotto l’assessore al bilancio, Jacopo Agostini.
Ancora una volta la Cuccagna di Garibaldi ha richiamato numerosi spettatori, confermandosi uno degli appuntamenti più sentiti dell’estate cesenaticense, capace di unire competizione, tradizione e spirito di appartenenza ai quartieri della città.