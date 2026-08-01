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Cuccagna di Garibaldi, Gianluca Toni porta il trofeo a Levante E Mont

Anna Budini1 Agosto 2026
cuccagna di garibaldi 2026

Gianluca Toni conquista la Cuccagna di Garibaldi

È Gianluca Toni, in rappresentanza del quartiere Levante E Mont, il vincitore dell’edizione 2026 della Cuccagna di Garibaldi, una delle prove più attese della tradizione estiva di Cesenatico.

La vittoria è arrivata al quarto giro, permettendo a Levante di riportare a casa il trofeo e interrompere il dominio del quartiere Sala, vincitore dell’edizione dello scorso anno.

Una sfida ricca di colpi di scena

La competizione ha regalato spettacolo e continui ribaltamenti. Prima del successo definitivo di Toni, il pubblico aveva già esultato due volte per quelle che sembravano vittorie ormai certe.

A sfiorare il traguardo sono stati infatti Vidmer Vincenzi, storico protagonista della Cuccagna e plurivincitore per il quartiere Sala, e Rira Siroli, in gara per il quartiere Cannucceto. Entrambi, però, hanno dovuto rimandare l’appuntamento con il successo, lasciando spazio all’affondo decisivo del rappresentante di Levante.

cuccagna di garibaldi 2026
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cuccagna di garibaldi 2026
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Dieci quartieri e cinquanta cuccagnatti in gara

Alla manifestazione hanno preso parte 50 cuccagnatti, in rappresentanza dei dieci quartieri di Cesenatico: Villalta, Borella, Cannucceto, Ponente, Sala, Valona, E Mont Levante, Bagnarola, Madonnina e Boschetto.

Tra le fila del quartiere Ponente ha partecipato in veste di cuccagnotto l’assessore al bilancio, Jacopo Agostini.

Ancora una volta la Cuccagna di Garibaldi ha richiamato numerosi spettatori, confermandosi uno degli appuntamenti più sentiti dell’estate cesenaticense, capace di unire competizione, tradizione e spirito di appartenenza ai quartieri della città.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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