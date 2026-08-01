De Pascale in visita alla stamperia Pascucci di Gambettola

GAMBETTOLA, 1 agosto 2026 – Nel tardo pomeriggio di giovedì 30 luglio il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, ha fatto tappa alla Storica Stamperia Pascucci di Gambettola, accompagnato dal Sindaco Eugenio Battistini e dalla Giunta comunale.

La visita e la dimostrazione della stampa a mano

Durante l’incontro sono state illustrate al Presidente tutte le fasi della tradizionale stampa a mano su tela: dalla preparazione dei colori fino all’impressione del disegno con il caratteristico mazzuolo, il grande blocco di legno inciso che rappresenta il simbolo della Stamperia. De Pascale non si è limitato a osservare: si è messo personalmente alla prova, cimentandosi nella stampa del tessuto.

Al termine della visita, il Presidente ha ricevuto in dono due manufatti realizzati dalle Stamperie Pascucci e Bertozzi, come segno di ringraziamento per la presenza.

Il messaggio lasciato da de Pascale

“Un luogo magico che fa ancora vivere la storia della nostra Romagna ma, allo stesso tempo, apre strade nuove, incontri e prospettive.”

Un appuntamento alla vigilia del bicentenario

La visita arriva in un momento particolarmente significativo per la Stamperia, che si prepara a festeggiare i duecento anni di attività. La stessa sera, infatti, de Pascale ha portato il proprio saluto alla comunità partecipando al brindisi iniziale della Cena Felliniana “A tavola con Federico, che incontra Pascucci”.

Un gesto di vicinanza verso una realtà profondamente legata al territorio, che unisce le diverse anime di Gambettola: dai commercianti di Nonsoloruggine fino alla Storica Stamperia Pascucci, custode di un sapere artigiano che da due secoli rappresenta la città e la Romagna intera.