Pd: “Una nuova sede per Cesenatico Servizi: un investimento per la città”

Il Partito Democratico di Cesenatico esprime soddisfazione per il via libera del consiglio comunale all’avvio dell’iter per la realizzazione della nuova sede di Cesenatico Servizi, la società in house del Comune che gestisce numerosi servizi essenziali.

“Non si tratta soltanto della concessione di un diritto di superficie – sottolinea la consigliera Greta Passanese – ma di una scelta strategica per migliorare l’organizzazione dei servizi pubblici. La nuova sede garantirà spazi moderni e funzionali per lavoratori e mezzi, contribuendo ad aumentare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti ai cittadini“.

Il trasferimento consentirà inoltre di liberare l’area di via Magellano, dove potrà essere realizzato un nuovo parcheggio pubblico a servizio del waterfront di Ponente. Insieme al parcheggio già realizzato nell’area del cimitero, l’intervento contribuirà ad ampliare l’offerta di sosta a supporto delle zone turistiche con un incremento di mille posti auto. Tra gli elementi qualificanti del progetto, il PD evidenzia anche la possibilità di realizzare un impianto a biomassa per valorizzare gli sfalci e i residui della manutenzione del verde, trasformandoli in una risorsa energetica secondo i principi dell’economia circolare.

“Condividiamo inoltre la scelta di concedere gratuitamente il diritto di superficie a una società interamente pubblica: le risorse restano nel sistema comunale e, al termine della concessione, l’immobile entrerà a far parte del patrimonio dell’ente”, afferma il consigliere William Spinelli.

Il Partito Democratico auspica infine che l’intervento rappresenti anche un’occasione per riqualificare l’area dell’ex “pistino”, di proprietà ANAS, completando la valorizzazione di un comparto strategico della città. È un’operazione che unisce servizi più efficienti, investimenti sul patrimonio pubblico, sostenibilità ambientale e una visione di sviluppo per il futuro di Cesenatico e del suo waterfront.