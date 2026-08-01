Raoul Casadei, in arrivo una fiction: l’annuncio di Carolina Casadei

Carolina Casadei annuncia sui social la fiction dedicata al padre

Una fiction dedicata alla vita di Raoul Casadei potrebbe presto diventare realtà. Ad annunciarlo è stata Carolina Casadei, figlia del celebre “Re del Liscio”, che sui propri canali social ha condiviso un articolo pubblicato dal settimanale Gente, confermando che il progetto è in fase di lavorazione.

La notizia arriva proprio dalle pagine del settimanale, che ha dedicato un servizio alla famiglia Casadei e al futuro progetto televisivo ispirato alla vita del musicista romagnolo.

Il racconto della famiglia Casadei

Nell’intervista pubblicata da Gente, i figli di Raoul Casadei spiegano che una casa di produzione sta lavorando alla realizzazione della fiction. Il loro desiderio è quello di vedere il padre interpretato da un grande attore, facendo anche i nomi di Stefano Accorsi ed Elio Germano come possibili interpreti.

L’articolo ripercorre inoltre alcuni aspetti della vita privata e professionale del musicista, ricordando il suo carattere e alcuni aneddoti meno conosciuti.

Un omaggio al Re del Liscio

La futura fiction rappresenterebbe un nuovo tributo a Raoul Casadei, artista simbolo della Romagna e protagonista della musica popolare italiana per oltre mezzo secolo. Attraverso il racconto della sua vita e della sua carriera, il progetto punta a far conoscere anche alle nuove generazioni la storia dell’uomo che ha reso celebre il liscio ben oltre i confini del territorio romagnolo.

Per il momento non sono stati resi noti dettagli sulla produzione né una possibile data di uscita, ma la condivisione di Carolina Casadei sui social conferma che il progetto è concretamente in fase di sviluppo.