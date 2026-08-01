Estate a San Mauro Mare: musica, comicità e cinema

Estate a San Mauro Mare: musica, comicità, cinema e tradizioni dal 2 all’8 agosto
Una settimana ricca di appuntamenti attende San Mauro Mare, tra spettacoli serali all’Arena Arcobaleno e attività all’aria aperta pensate per accogliere turisti e residenti nel cuore della Romagna. Il programma spazia dal cinema alla musica dal vivo, dalla comicità al ballo liscio, senza dimenticare le escursioni guidate alla scoperta del territorio.
Il via con i giochi di strada di una volta
La settimana si apre domenica 2 agosto con un tuffo nella memoria: la centralissima Via Marina ospiterà “I Zùg d’una Volta – Giochi di strada”, una serata pensata per famiglie e bambini alla riscoperta del divertimento all’aria aperta che caratterizzava un tempo le estati romagnole.
La programmazione all’Arena Arcobaleno
Da lunedì 3 agosto gli appuntamenti serali si spostano nella consueta cornice dell’Arena Arcobaleno, con inizio alle ore 21:00 salvo diverse indicazioni. Ad aprire le danze è il cinema sotto le stelle della rassegna Arena Screen Festival, con la proiezione del film per famiglie “IF – Gli amici immaginari”.
Martedì 4 agosto è la volta della musica dal vivo con la rassegna San Mauro Music Arena, che porta sul palco l’esibizione dei Reminds, pronti a regalare al pubblico una serata all’insegna dell’energia. Giovedì 6 agosto spazio alle risate con San Mauro Comedy Arena: protagonista il comico Max Samaritani, volto noto di Zelig, con un esilarante spettacolo di cabaret. La settimana di eventi serali si chiude in allegria venerdì 7 agosto con il tradizionale appuntamento Sammauro in Ballo, a ritmo delle note di David Pacini.
Le experience per vivere il territorio
Accanto ai grandi eventi serali, la località propone anche un calendario di attività ed escursioni guidate per scoprire le eccellenze della zona:
- Lunedì e mercoledì (17:30-18:30): Yoga Saluto al Tramonto, sessione rigenerante immersi nella quiete del crepuscolo
- Martedì (20:25-24:00): Santarcangelo di Notte, visita guidata serale tra i vicoli del borgo medievale
- Giovedì sera (dalle 21:00): Indagine sul Delitto Pascoli, tour d’indagine storica sul misterioso assassinio del padre del poeta Giovanni Pascoli
- Giovedì sera: Un’estate al Castello di Paolo e Francesca, visita guidata alla rocca e al borgo di Gradara
- Venerdì (19:00-22:30): Visita ai Vigneti (Family Farm Gobbi), tour tra i filari con degustazione dei prodotti della terra
Informazioni e prenotazioni
Per informazioni e prenotazioni sulle experience è possibile contattare lo IAT San Mauro Mare, in Via della Libertà 6, ai numeri 0541 346392 o 351 6419188, oppure scrivere a info@sanmauromare.net.