Sinistra Italiana Cesenatico: “Sulle tragedie servono rispetto, non propaganda”

Sinistra Italiano Cesenatico interviene sulle parole del consigliere di opposizione, in consiglio comunale, Fabio Bandieri sulla morte di Alfiero Moretti

“Le dichiarazioni del consigliere Bandieri mescolano vicende che non sono tra loro assimilabili; si presentano piuttosto come forzature e generalizzazioni che non aiutano in alcun modo a comprendere i fatti e a sviluppare soluzioni, ma inquinano il dibattito pubblico con il solo fine di alimentare una contrapposizione ideologica sempre più polarizzata – si legge nella nota di Sinistra Italiana Cesenatico – In particolare, il paragone tra la morte del capotreno Alessandro Ambrosio e quella di Abderrahim Fakir non appare pertinente. Nella specifica del caso di Fakir, è attualmente in corso un’inchiesta sul decesso, avvenuto dopo un intervento delle forze dell’ordine, con il coinvolgimento di agenti di polizia. L’omicidio del capotreno è una vicenda di gravità assoluta, ma di natura evidentemente diversa e non raffrontabile. Mettere sullo stesso piano episodi così differenti significa ignorarne il contesto, significa rinunciare a comprendere le specificità dei diversi eventi, e abdicare alla responsabilità sociale di lavorare affinché fatti come questo non si verifichino”.