Cesena Nord, auto in fiamme vicino al casello dell’A14

Incendio nei pressi del casello autostradale

Nella tarda mattinata di oggi (domenica 2 agosto), nei pressi del casello dell’A14 di Cesena Nord, un’autovettura è stata completamente avvolta dalle fiamme.

L’allarme è scattato intorno alle 12, quando il veicolo, fermo sotto il cavalcavia autostradale, ha preso fuoco per cause ancora in fase di accertamento.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Cesena e Savignano sul Rubicone, che hanno domato il rogo evitando che le fiamme si propagassero alle aree circostanti.

Terminate le operazioni di spegnimento, i pompieri hanno provveduto anche alla messa in sicurezza dell’auto e dell’area interessata dall’incendio.

Nessun ferito

Sul luogo dell’intervento è arrivata anche una pattuglia della Polizia di Stato, che ha effettuato i rilievi del caso. Fortunatamente non si registrano persone ferite. Restano da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio dell’autovettura.