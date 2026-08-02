Cesenatico celebra Garibaldi: il corteo storico LE FOTO

L’emozionante corteo in mare
Dopo la cerimonia istituzionale, le celebrazioni si sono spostate nuovamente sul porto canale, dove si è svolto il tradizionale corteo in mare.
Le motonavi Adriatic Princess e New Ghibli, affiancate dalle storiche imbarcazioni con le caratteristiche vele al terzo, hanno rievocato simbolicamente la partenza di Garibaldi, regalando uno dei momenti più suggestivi della manifestazione, seguito da numerosi cittadini e turisti.
Il gran finale con i fuochi d’artificio
La Festa di Garibaldi 2026 si concluderà questa sera (domenica 2 agosto), alle 22, sull’arenile di piazza Andrea Costa, con il tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio musicali.