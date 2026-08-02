Dada Duo, quando la chitarra incontra la fisarmonica

Prosegue la rassegna Notturni alle Conserve con un nuovo appuntamento. Martedì 4 agosto (ore 21) in piazza delle Conserve, si esibirà il DaDa Duo, formato da Donato D’Antonio (chitarra) e Raffaele Damen (fisarmonica). Il concerto “Mantice con Corde 2025” propone un affascinante viaggio musicale tra epoche e stili, con musiche di Bartók, Brahms, Vivaldi, Paganini, Arvo Pärt e Piazzolla. L’evento è a ingresso libero.

DaDa Duo

Nato nel 2022, il DaDa Duo si distingue per l’originale rilettura del repertorio per chitarra e fisarmonica, unendo tradizione e contemporaneità in un programma ricco di suggestioni ed emozioni.

La direzione artistica è a cura dell’associazione il Trabaccolo; Radio Studio Delta è media partner. In caso di maltempo l’evento si terrà presso il vicino teatro Comunale.

Per informazioni: Ufficio Cultura e Teatro del Comune di Cesenatico – via Armellini 18 (aperto dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, festivi esclusi). Telefono: 0547 79274.