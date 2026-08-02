Gatteo, auto si ribalta nella Rigossa dopo lo scontro: feriti tre adulti e un bambino

Scontro tra due auto nella notte a Gatteo

Grave incidente stradale nelle prime ore di oggi (domenica 2 agosto), a Gatteo. L’allarme è scattato poco dopo le 4 del mattino in via Rigossa Destra, dove due automobili si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento.

A seguito dell’impatto, una delle vetture è uscita dalla carreggiata finendo nel letto del torrente Rigossa, dove si è ribaltata.

A bordo anche un bambino

Nell’auto precipitata nel torrente viaggiavano tre persone, tra cui un bambino. Tutti gli occupanti sono rimasti feriti, ma fortunatamente le loro condizioni non sarebbero gravi. Dopo le prime cure sul posto, i feriti sono stati trasportati all’ospedale Bufalini di Cesena per gli accertamenti e le cure necessarie.

Sul posto Vigili del Fuoco, 118 e carabinieri

Per i soccorsi sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Cesena e Savignano sul Rubicone, che hanno collaborato con il personale sanitario nelle operazioni di recupero e movimentazione dei feriti. Presenti anche i carabinieri, tre ambulanze e un’automedica.

Area messa in sicurezza

Una volta concluse le operazioni di soccorso, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona e hanno assistito alle operazioni di recupero dei mezzi coinvolti nell’incidente.

Spetterà ora ai carabinieri ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertare le responsabilità del sinistro.