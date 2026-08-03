Auto in sosta danneggiata a Cesenatico, appello ai testimoni

Auto danneggiata in sosta tra Viale Galilei e Via Pitagora: l’automobilista lancia un appello a Cesenatico

Danni all’auto in sosta, si cercano testimoni

Un episodio di vandalismo o di semplice distrazione alla guida ha lasciato il segno su una Mercedes Classe A nera, danneggiata mentre era regolarmente parcheggiata nella zona compresa tra Viale Galilei e Via Pitagora, a Cesenatico. Il proprietario del veicolo ha lanciato un appello alla cittadinanza nella speranza di individuare il responsabile e ha scelto di raccontare la vicenda anche alla nostra redazione, chiedendo la collaborazione di chi vive, lavora o è semplicemente passato in quella zona nei giorni in questione.

Cosa è successo

Il fatto risale a un arco temporale compreso tra le 14:30 di mercoledì 29 luglio e le 14:18 di venerdì 31 luglio. In quella finestra di tempo, l’auto è stata colpita con violenza da un altro veicolo mentre si trovava regolarmente in sosta. Chi ha causato il danno si è allontanato senza lasciare alcun biglietto né un contatto, rendendo di fatto impossibile risalire alla sua identità con i soli mezzi a disposizione del proprietario.

A fornire un indizio concreto sono i residui di vernice rimasti sulla portiera dell’auto danneggiata: secondo la descrizione fornita, il veicolo responsabile dell’impatto sarebbe di colore bianco, con danni recenti visibili nella zona coinvolta nello scontro.

L’appello del proprietario

Il proprietario dell’auto ha già provveduto a sporgere regolare denuncia alle autorità competenti e ha formalmente richiesto l’accesso alle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Tuttavia, nella speranza di accelerare l’identificazione del responsabile, si è rivolto anche alla comunità locale, chiedendo a chiunque abbia informazioni utili di farsi avanti.

In particolare, l’appello è indirizzato a chi:

ha assistito personalmente alla scena nei giorni indicati;

possiede una dashcam che potrebbe aver ripreso l’episodio;

dispone di telecamere private con visuale sulla strada interessata;

ha notato, in quei giorni, un’auto bianca con danni da impatto recenti.

Chi fosse in possesso di informazioni utili può contattare direttamente il proprietario del veicolo, anche in forma anonima, per contribuire a chiarire la dinamica dell’accaduto.

Un episodio che riaccende il tema della sicurezza nei parcheggi

Vicende come questa non sono isolate e riportano periodicamente l’attenzione sul tema della sicurezza nelle aree di sosta cittadine, spesso prive di una sorveglianza diretta. La collaborazione tra cittadini, in casi come questo, si conferma spesso decisiva per risalire ai responsabili di danni commessi senza lasciare traccia, soprattutto quando le indagini ufficiali richiedono tempi più lunghi.