Bando Emilia-Romagna: fino a 100mila euro per il fotovoltaico sui parcheggi aziendali

Bando Emilia-Romagna: fino a 100mila euro a fondo perduto per il fotovoltaico sui parcheggi aziendali

Romagna, 3 agosto 2026 – Legacoop Romagna accoglie con favore il nuovo bando della Regione Emilia-Romagna che destina 3 milioni di euro al fotovoltaico su pensiline per parcheggi aziendali. Le imprese potranno ottenere un contributo a fondo perduto fino al 40% della spesa, per un massimo di 100.000 euro.

Domande dal 30 settembre, Coop Sole a fianco delle imprese

Le domande potranno essere presentate dal 30 settembre al 15 novembre 2026. Coop Sole è a disposizione delle imprese per accompagnarle in tutte le fasi del bando: dalla verifica preliminare di ammissibilità, alla predisposizione della documentazione tecnica richiesta, fino alla rendicontazione finale delle spese.

Le imprese interessate a valutare la fattibilità di un impianto su pensilina possono contattare Coop Sole per una prima analisi gratuita (per informazioni: 339 2074800 – coopsole.ra.it).

Coop Sole – consorzio cooperativo specializzato in gestione di impianti rinnovabili, comunità energetiche e finanziamenti, associato a Legacoop Romagna – ha elaborato una simulazione per dare alle imprese un’idea concreta dei numeri in gioco.

Una simulazione concreta

Per un’azienda con consumo elettrico annuo di 250.000 kWh, un impianto da 200 kWp su pensilina – circa 1.500 mq, 45-60 posti auto coperti – coprirebbe il 96% del fabbisogno energetico. Su una spesa stimata di 260.000 euro, il contributo pubblico sarebbe di circa 91.000 euro, vicino al tetto massimo previsto dal bando.

Le parole di Legacoop Romagna

«Per le nostre imprese è un’occasione concreta per abbattere i costi energetici e valorizzare spazi già esistenti», commenta Paolo Lucchi, presidente di Legacoop Romagna. «Ed è solo il primo passo: chi realizza un impianto su pensilina può entrare a far parte di Energia Romagna, il progetto con cui stiamo costruendo un ecosistema di comunità energetiche rinnovabili sul territorio, condividendo con altri soci l’energia prodotta in eccesso e moltiplicando i benefici dell’investimento».

«È una misura che accogliamo con grande soddisfazione – commenta Emiliano Galanti, responsabile Energia di Legacoop Romagna –. Il fotovoltaico su pensilina è una delle soluzioni più intelligenti a disposizione delle imprese: non consuma un metro di suolo in più, perché sfrutta aree già impermeabilizzate come i parcheggi, e restituisce un doppio beneficio, energia pulita e protezione dei mezzi. È significativo che il contributo copra anche la struttura metallica e le opere edili, non solo i pannelli: è il costo che finora scoraggiava molte imprese dallo scegliere questa soluzione».

Un modello già diffuso in Europa

La direzione intrapresa dalla Regione Emilia-Romagna è la stessa su cui si muove il resto d’Europa: in Francia un accordo tra Carrefour e GreenYellow porterà pensiline fotovoltaiche su 350mila posti auto entro il 2027, mentre obblighi analoghi sono già in vigore in diverse regioni tedesche e in Slovenia.

Ovunque il principio è lo stesso: usare superfici già esistenti per produrre energia pulita a un costo ormai competitivo con quello delle fonti fossili, un modello che l’Emilia-Romagna può oggi rendere concreto anche per le proprie imprese.