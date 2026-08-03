Torna il bando per sostenere le edicole: contributi fino a 3.000 euro

Cesenatico aiuta ancora una volta le edicole

L’Amministrazione comunale di Cesenatico ha pubblicato una nuova edizione del bando a sostegno delle edicole, confermando una misura ormai consolidata a tutela di un settore ritenuto strategico per il tessuto sociale ed economico della città. L’obiettivo dichiarato è sostenere gli esercizi di vicinato, considerati una vera e propria spina dorsale dell’economia cittadina. Le edicole, sottolinea il Comune, non sono soltanto un’attività commerciale, ma rappresentano un punto di riferimento e di aggregazione per la cittadinanza, oltre che un presidio culturale sul territorio.

Chi può partecipare al bando

Possono presentare domanda le imprese che gestiscono edicole nel territorio del Comune di Cesenatico, la cui attività prevalente sia la vendita di giornali, riviste e prodotti affini. È richiesto che le imprese richiedenti risultino attive alla data di pubblicazione dell’avviso.

L’importo del contributo

Il contributo previsto è a fondo perduto e può variare da un minimo di 500 euro a un massimo di 3.000 euro. L’importo effettivamente erogato sarà definito in base al numero complessivo di domande ammesse. Chi otterrà il contributo dovrà impegnarsi, come contropartita, nella distribuzione alla cittadinanza dei kit anti-zanzare previsti per l’anno 2027.

Come e quando presentare la domanda

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 13 del 30 settembre 2026, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito del Comune di Cesenatico. La documentazione dovrà essere inviata via PEC all’indirizzo cesenatico@cert.provincia.fc.it.