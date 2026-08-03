Carabinieri, il punto sui controlli del fine settimana

Controlli straordinari

Nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia di Cesena, con l’impiego dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni dipendenti, hanno effettuato mirati servizi, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati nonché al controllo della circolazione stradale per il contrasto delle condotte di guida pericolose e all’uso e/o abuso di sostanze stupefacenti/alcoliche.

I controlli sono stati svolti prevalentemente in orario serale e notturno nelle aree del territorio ritenute di maggiore interesse operativo e lungo le arterie stradali più frequentate.