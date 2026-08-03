Carabinieri, il punto sui controlli del fine settimana

Controlli straordinari
Nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia di Cesena, con l’impiego dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni dipendenti, hanno effettuato mirati servizi, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati nonché al controllo della circolazione stradale per il contrasto delle condotte di guida pericolose e all’uso e/o abuso di sostanze stupefacenti/alcoliche.
I controlli sono stati svolti prevalentemente in orario serale e notturno nelle aree del territorio ritenute di maggiore interesse operativo e lungo le arterie stradali più frequentate.
Le denunce alla procura di Forlì
I controlli hanno portato alla denuncia, alla Procura della Repubblica di Forlì, di nove, in particolare:
- un automobilista per “detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti” e “rifiuto di sottoporsi ad accertamento tossicologico” poiché, dopo essere stato trovato in possesso di uno spinello di hashish (sottoposto a sequestro) e risultato positivo ai cannabinoidi, a seguito di test rapido, si è poi rifiutato di sottoporsi al test medico presso una struttura sanitaria. La successiva perquisizione, estesa al suo domicilio ha permesso altresì di rinvenire ulteriori 27 grammi di hashish, 45 grammi di marijuana ed un bilancino di precisione, che sono stati sottoposti a sequestro penale. La patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione da parte della Prefettura ed il veicolo affidato a persone idonea alla guida;
- un ulteriore automobilista per “rifiuto di sottoporsi ad accertamento tossicologico” poiché, sottoposto ad accertamenti, risultando positivo al test rapido, si rifiutava di eseguire gli accertamenti ematici presso la struttura ospedaliera. Sottoposto a perquisizione veniva trovato in possesso di 0,80 grammi di droga sintetica del tipo ALPHA-PVP, asseritamente per uso personale, che è stata sottoposta a sequestro amministrativo. La patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione da parte della Prefettura ed il veicolo affidato a persone idonea alla guida;
- un terzo automobilista per “fuga pericolosa” poiché, sottoposto a controllo della circolazione stradale, ometteva di arrestarsi all’alt intimato dagli operanti dandosi alla fuga. Una volta raggiunto e bloccato dai militari l’uomo è stato anche contravvenzionato per guida in contromano, guida senza patente ed, il veicolo, risultato privo di assicurazione e con revisione scaduta, sottoposto a fermo amministrativo;
- due uomini per “porto di armi per cui non è ammessa licenza” poiché trovati in possesso, in un caso di una bomboletta da 100 ml di spray al peperoncino e, nell’altro, di una pistola a gas priva di tappo rosso e di un coltello di medie dimensioni. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale;
- un uomo per “inosservanza dei provvedimenti dell’autorità” per non avere consegnato, all’ufficio di polizia, la propria patente di guida, entro i termini previsti dal provvedimento amministrativo di revoca;
- tre cittadini stranieri per “ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato” poiché, sottoposti a controllo, sono risultati sprovvisti di documenti validi per il soggiorno sul territorio nazionale. Nei loro confronti è stato emesso biglietto d’invito a presentarsi presso l’autorità di P.S. per regolarizzare la loro posizione di soggiorno.
Le segnalazioni
Nel corso del medesimo servizio i carabinieri hanno anche segnalato alla Prefettura di Forlì-Cesena, due giovani quali “assuntori di sostanze stupefacenti”, poiché trovati in possesso di alcuni grammi di hashish, asseritamente per uso personale, che sono stati sequestrati amministrativamente.