Weekend blindato per la Festa di Garibaldi: la Polizia identifica oltre 400 persone

Cesenatico, weekend di controlli per la Festa di Garibaldi: 26 volanti, 37 posti di controllo 164 veicoli controllati

Il primo fine settimana di agosto ha visto un massiccio impiego di uomini e mezzi della Polizia sul territorio di Cesenatico, in concomitanza con le manifestazioni della Festa di Garibaldi che richiamano ogni anno turisti e residenti delle cittadine limitrofe.

Controlli rafforzati per la Festa di Garibaldi

Il Presidio di Polizia di Cesenatico ha svolto i consueti servizi di prevenzione e repressione dei reati, affiancando all’ordinaria vigilanza sulle vie di accesso alla riviera, tra Cesenatico e San Mauro Mare, un’attenzione particolare per la sicurezza degli eventi della festa. Tra le manifestazioni più partecipate figurano il palio della cuccagna e lo spettacolo pirotecnico in mare, quest’ultimo organizzato a ridosso della spiaggia libera del grattacielo.

Il bilancio dei controlli: 400 identificazioni e 164 veicoli verificati

Il dispositivo messo in campo ha previsto 37 posti di controllo su tutto il territorio di competenza, con l’impiego alternato nelle ventiquattro ore di 26 volanti. I servizi hanno portato all’identificazione di oltre 400 persone, mentre i veicoli fermati e sottoposti a verifica sono stati 164. In diversi casi, tra gli occupanti dei mezzi controllati sono stati rintracciati anche soggetti con precedenti penali, che comunque non hanno creato problemi durante le verifiche. Numerose sono state le sanzioni per infrazioni al codice della strada, dalla guida pericolosa con sorpassi azzardati alla mancata revisione dei veicoli, quest’ultima punita con una contravvenzione da 173 a 694 euro, raddoppiata in caso di recidiva e con sospensione dell’auto dalla circolazione fino a revisione avvenuta.

Pattugliamenti intensificati contro i reati contro il patrimonio

Accanto ai controlli stradali, gli agenti hanno moltiplicato gli interventi di iniziativa, in particolare per verificare autovetture con a bordo soggetti sospetti. Sono stati intensificati anche i pattugliamenti in borghese e con le volanti nelle zone interne della riviera, con l’obiettivo di prevenire furti in abitazione e reati contro il patrimonio.

Fermati tre uomini sul lungomare di Ponente

Nel corso di uno di questi pattugliamenti, gli agenti hanno controllato sul lungomare di Ponente un veicolo con a bordo tre uomini che si aggiravano con fare sospetto in una zona residenziale. Si tratta di tre trentenni di origini bosniache, che hanno mostrato una certa insofferenza al controllo. L’identificazione ha permesso di accertare precedenti a loro carico per reati contro il patrimonio; dopo la verifica della regolarità del permesso di soggiorno, il gruppo è stato allontanato dal territorio comunale.

Allontanate carovane a Savignano Mare

Nella zona di Savignano Mare, dove si concentrano numerose attività commerciali, sono state allontanate nel corso della settimana alcune carovane composte da soggetti pregiudicati intenzionati a insediarsi in loco.

Coppia sospettata di truffe agli anziani fermata al centro commerciale

L’episodio più recente riguarda una giovane coppia, poco più che ventenne, fermata mentre girava furtivamente a bordo di una Giulietta tra i parcheggi di un centro commerciale. I due sono risultati già segnalati per reati contro il patrimonio e sospettati di essere specializzati nella cosiddetta truffa dello specchietto: la tecnica con cui si fa credere alla vittima, spesso anziana, di aver danneggiato con il proprio specchietto l’auto del truffatore, estorcendole cifre comprese tra 50 e 200 euro. Dopo il controllo, la coppia si è allontanata verso altre destinazioni.

Controlli notturni nei luoghi di ritrovo dei giovani

In orari serali e notturni, i controlli si sono estesi anche agli avventori dei locali pubblici nella zona di Piazza Andrea Costa e di viale Carducci, punto di ritrovo abituale per numerosi giovani, portando all’identificazione di molti di loro senza che emergessero criticità particolari. Analoghi controlli sono stati condotti anche nella zona di Gatteo, in particolare in Piazza Romagna Mia e viale delle Nazioni, dove è stata effettuata l’identificazione degli avventori di alcuni locali.