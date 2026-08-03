Olimpiadi della Matematica: “Una strada per il Prof Conti”

Trionfo azzurro alle Olimpiadi della Matematica di Shanghai: l’Italia conquista 5 medaglie nella 67ª edizione

SHANGHAI / ITALIA — Si è conclusa la 67ª edizione delle Olimpiadi Internazionali della Matematica (IMO), ospitata quest’anno a Shanghai. Una competizione di altissimo livello che ha visto la partecipazione di 117 nazioni tra le più qualificate al mondo, a conferma di come la matematica non sia soltanto un esercizio accademico o un passatempo, ma uno strumento scientifico indispensabile per l’industria, la tecnologia e il progresso globale.

Il podio globale e la splendida prova dell’Italia

La competizione ha visto darsi battaglia 666 concorrenti in rappresentanza dei migliori talenti dei rispettivi Paesi, con sei studenti per ciascuna nazione. A contendersi i primati della classifica assoluta sono state le superpotenze di USA, Cina, Corea e Regno Unito, mentre nella tradizionale e combattuta gara a squadre si sono distinte le formazioni di Cina e Russia.

L’Italia ha brillato portando a casa un bottino di tutto rispetto: 5 medaglie complessive che confermano l’eccellenza e la preparazione dei nostri giovani talenti: 1 Medaglia d’Oro, 1 Medaglia d’Argento, 3 Medaglie di Bronzo.

Un legame speciale con la Romagna: la memoria del Prof. Franco Conti

Guardando ai successi internazionali di oggi, è impossibile non fare un salto indietro nel tempo per ricordare chi, circa quarant’anni fa, ha gettato le basi di questo movimento nel nostro territorio (qui un servizio). Fu infatti il Prof. Franco Conti, della Scuola Normale di Pisa (prematuramente scomparso nel 2003), a portare le Olimpiadi a Cesenatico, trasformandole nel punto di riferimento nazionale che tutti oggi conosciamo.

Una strada per il Prof. Conti

La Scuola Normale continua ancora oggi a pubblicare le opere del Professor Conti, custodendone l’eredità intellettuale. Da più parti, alla luce del profondo legame tra la città, la storia di questa manifestazione e la crescita di generazioni di matematici, sorge ora una proposta spontanea e sentita: dedicare al Professor Franco Conti un’importante strada, per perpetuarne la memoria e il valore civile e culturale nella comunità.