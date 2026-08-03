Cesenatico, agenti delle volanti soccorrono anziana e ragazzino caduto dalla bici

Cesenatico, la Polizia non solo controlla il territorio ma soccorre i cittadini in difficoltà

Non solo prevenzione e repressione dei reati, ma anche soccorso e vicinanza all’utenza. Gli agenti delle volanti sono stati chiamati in questi giorni a effettuare numerosi interventi in aiuto di persone coinvolte in infortuni stradali e piccoli imprevisti, dimostrando come il lavoro quotidiano delle forze dell’ordine comprenda anche un’attenzione costante verso chi si trova in difficoltà per strada.

Turista toscana cade e batte il volto sull’asfalto

Il primo episodio ha coinvolto una signora toscana che stava camminando sul marciapiede di viale Carducci, all’altezza dell’incrocio con via Bologna. La donna, un’ottantenne originaria della provincia di Siena in vacanza a Cesenatico, è improvvisamente inciampata, cadendo a terra e impattando con il volto sull’asfalto.

Una volante in transito in quel momento ha assistito alla scena e ha immediatamente allertato il 118, prestando alla donna le prime cure in attesa dei soccorsi. Prima dell’arrivo dell’ambulanza, la signora ha fornito agli agenti le indicazioni necessarie per avvisare i familiari. Sul posto è intervenuta anche la pattuglia dell’infortunistica della Polizia Locale di Cesenatico per effettuare i rilievi del caso.

Quattordicenne bresciano investito dopo una caduta in bicicletta

Un secondo intervento ha visto protagonisti gli agenti in servizio di volante, sempre lungo viale Carducci, questa volta all’incrocio con via Milano. Qui i poliziotti sono intervenuti per soccorrere un adolescente di quattordici anni, originario della provincia di Brescia, caduto poco prima dalla propria bicicletta e successivamente investito da un’automobile guidata da una giovane donna del posto che stava transitando in quel momento.

Anche in questa occasione la volante ha provveduto a contattare i soccorsi e ad avvisare i genitori del minore. Dalla prima ricostruzione dell’accaduto emerge che il ragazzo, cadendo dalla bicicletta, sarebbe finito a terra riportando alcune escoriazioni; l’automobile di passaggio gli sarebbe poi salita su un piede, procurandogli dolore e un vistoso ematoma.

I rilievi della Polizia Locale

La Polizia Locale di Cesenatico ha proceduto a effettuare i rilievi del sinistro stradale, ricostruendo la dinamica dell’incidente coinvolgendo il quattordicenne e la vettura in transito.