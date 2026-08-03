Fermato dai poliziotti chiede di fare un selfie

Il giovane turista riceve un omaggio

Gli agenti sovente effettuano brevi soste nei pressi dei bagni al mare, dei parchi e in quei luoghi frequentati da famiglie, anziani e bambini, per rafforzare il senso di sicurezza nella gente. Spesso capita che i ragazzini, ma anche persone più grandi, abbiano il desiderio di scattarsi alcune fotografie con i poliziotti in divisa, come souvenir e/o parte dei ricordi delle vacanze a cui i poliziotti, potendo, non si sottraggono.

“Posso farmi una foto?”

Sabato pomeriggio nella zona di Zadina, la volante ha fermato madre e figlio sul viale dei Pini per un normale controllo. Il ragazzo che era a bordo del veicolo, ha chiesto subito agli agenti di potersi scattare qualche fotografia in mezzo a loro. I poliziotti, visto il sincero trasporto del ragazzo e la gioia dimostrata nello stare in mezzo alle uniformi, gli hanno fatto dono di un berretto della polizia che il minore ha immediatamente indossato per gli scatti. Grande è stata la gioia di Aodhàn Pio, questo è il nome del ragazzo, e della madre che hanno ringraziato i poliziotti per la disponibilità dimostrata e per il gradito dono. Hanno anche spiegato che il nome prende origine da un Santo Irlandese che aiutava i poveri come Padre Pio a cui la famiglia originaria della Puglia ma di fatto residente nel bresciano, è devota. Un bel ricordo delle vacanze da portarsi a casa per Aodhàn Pio.