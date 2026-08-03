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Fermato dai poliziotti chiede di fare un selfie

Redazione3 Agosto 2026

Il giovane turista riceve un omaggio

Gli agenti sovente effettuano brevi soste nei pressi dei bagni al mare, dei parchi e in quei luoghi frequentati da famiglie, anziani e bambini, per rafforzare il senso di sicurezza nella gente. Spesso capita che i ragazzini, ma anche persone più grandi, abbiano il desiderio di scattarsi alcune fotografie con i poliziotti in divisa, come souvenir e/o parte dei ricordi delle vacanze a cui i poliziotti, potendo, non si sottraggono.

“Posso farmi una foto?”

Sabato pomeriggio nella zona di Zadina, la volante ha fermato madre e figlio sul viale dei Pini per un normale controllo. Il ragazzo che era a bordo del veicolo, ha chiesto subito agli agenti di potersi scattare qualche fotografia in mezzo a loro. I poliziotti, visto il sincero trasporto del ragazzo e la gioia dimostrata nello stare in mezzo alle uniformi, gli hanno fatto dono di un berretto della polizia che il minore ha immediatamente indossato per gli scatti. Grande è stata la gioia di Aodhàn Pio, questo è il nome del ragazzo, e della madre che hanno ringraziato i poliziotti per la disponibilità dimostrata e per il gradito dono. Hanno anche spiegato che il nome prende origine da un Santo Irlandese che aiutava i poveri come Padre Pio a cui la famiglia originaria della Puglia ma di fatto residente nel bresciano, è devota. Un bel ricordo delle vacanze da portarsi a casa per Aodhàn Pio.

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