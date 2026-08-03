Simone Cristicchi chiude Apertus a Savignano con “ALive”

Simone Cristicchi chiude Apertus: in piazza Borghesi il concerto che celebra vent’anni di carriera

A Savignano sul Rubicone l’ultimo appuntamento della rassegna con “ALive”, uno spettacolo che intreccia musica, teatro e poesia tra i brani più amati del cantautore.

Si conclude con uno degli artisti più raffinati e poliedrici della scena italiana la rassegna Apertus. Mercoledì 5 agosto, alle 21.30, piazza Borghesi a Savignano sul Rubicone ospiterà l’ultimo appuntamento del cartellone con Simone Cristicchi, protagonista del concerto “ALive”, il progetto con cui celebra vent’anni di carriera attraversando le tappe più significative del suo percorso artistico.

Un racconto musicale tra canzoni, memoria e riflessioni

Più di un semplice concerto, ALive è un racconto musicale che unisce canzoni, parole, memoria e riflessioni in un’esperienza intensa e coinvolgente. Sul palco Cristicchi si presenta nella sua forma più autentica: cantautore, attore, narratore e poeta della parola, capace di alternare ironia e malinconia, leggerezza e profondità, dando vita a uno spettacolo dal forte impatto emotivo.

Vent’anni di repertorio, dagli esordi all’ultimo concept album

Il pubblico sarà accompagnato in un viaggio attraverso vent’anni di musica, dagli esordi di “Fabbricante di canzoni”, che ne rivelò il talento al grande pubblico, fino alle suggestioni dell’ultimo concept album “Dalle tenebre alla luce”. In scaletta troveranno spazio alcuni dei brani più amati del suo repertorio, da “Ti regalerò una rosa” a “Studentessa Universitaria”, passando per “Meno Male (Che c’è Carla Bruni)”, “Sette miliardi di felicità” e il recente “Quando sarai piccola”, in un percorso che racconta l’evoluzione artistica e umana del cantautore romano.

Dopo il successo teatrale di “Franciscus”, Cristicchi torna alla musica dal vivo con uno spettacolo che conferma la sua capacità di fondere linguaggi diversi, facendo dialogare canzone d’autore, teatro e poesia. Ogni brano diventa parte di un racconto più ampio, dove le storie personali si intrecciano con quelle collettive e la musica diventa uno strumento per interrogarsi sul presente, sulla memoria e sulle emozioni che accomunano tutti.

La band sul palco

Ad accompagnarlo sul palco ci saranno Riccardo Corso alle chitarre, mandolino e bouzouki, Riccardo Ciaramellari al pianoforte, fisarmonica e tastiere, e Antonio Iannetta al violoncello.

La rassegna Teatro Moderno Savignano – Apertus è curata da Sillaba con il contributo del Comune di Savignano sul Rubicone.

Informazioni e biglietti

Il biglietto per il concerto costa 25 euro (intero) e 20 euro (ridotto). La prevendita è online su www.liveticket.it e nei punti Liveticket Point (info: 370.3685093). L’apertura della biglietteria è prevista dalle ore 20, mentre lo spettacolo inizia alle 21.30.