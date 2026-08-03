Sottopasso di viale Trento, pericolo scampato

Ci è giunta infatti segnalazione di un’automobilista che ha assistito a quanto segue: “un pullman stava per immettersi nel sottopasso quando, resosi preventivamente conto che poteva non passarci per via dell’altezza, si è fermato un attimo prima. Dal mezzo è scesa una persona che si è occupata di fermare il traffico per dare la possibilità al pullman di fare manovra. Il tutto è durato pochi minuti. Il mezzo a quel punto, si stava immettendo nella strada corretta per uscire da Cesenatico, quando è sopraggiunta un’auto della Polizia da Via Negrelli. La Polizia, ferma nel sottopasso, ha così visto le ultime manovre del pullman prima di ripartire.”

Chi ha assistito alla scena ha accostato attivando le quattro frecce dell’auto. Un grande applauso all’autista attento che ha evitato un grosso problema per i propri passeggeri e per la viabilità di Cesenatico. Quel tratto infatti è uno degli accessi e uscite di Cesenatico più frequentati visto il cantiere del Ponte del Gatto.