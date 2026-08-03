Tartaruga morta alla deriva in mare aperto

Avvistata una tartaruga morta oltre le boe bianche. È la seconda in un giorno

Una triste scoperta rompe la routine di una giornata in mare. Nelle scorse ore è stata avvistata una tartaruga marina priva di vita che galleggiava al largo, oltre la barriera degli scogli e il limite delle boe bianche di delimitazione al confine tra la spiaggia di Levante e Valverde.

La scoperta al largo

L’avvistamento è avvenuto a debita distanza dalla costa, in un punto in cui il mare aperto inizia a prendere il sopravvento. A confermare l’accaduto c’è una precisa documentazione raccolta da un testimone oculare: tre fotografie e un video che mostrano il corpo del rettile marino trasportato lentamente dalle onde.

Il racconto: “Lasciata alla deriva, seguirà il corso della natura”

Chi ha incrociato la carcassa ha scelto di non intervenire per il recupero, lasciando che l’esemplare proseguisse la sua deriva in mare aperto.