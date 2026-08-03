Tramonto DiVino Cesenatico 2026: il 7 agosto oltre 400 vini in Piazza Spose dei Marinai

Cesenatico brinda all’estate con Tramonto DiVino: oltre 400 etichette e il meglio delle Dop e Igp regionali

Venerdì 7 agosto torna a Cesenatico uno degli appuntamenti più attesi dell’estate enogastronomica romagnola. Dalle 19.30 Piazza Spose dei Marinai, nello scenario di Ponente tra il porto leonardesco e il mare, ospita la tappa storica di Tramonto DiVino, l’evento dedicato alle eccellenze vitivinicole e agroalimentari dell’Emilia-Romagna.

Un’arena del gusto con oltre 400 etichette

Per una sera la piazza si trasforma in una grande arena del gusto dove il pubblico potrà degustare liberamente oltre 400 etichette provenienti da tutta la regione. I sommelier di AIS accompagneranno i visitatori in un percorso che spazia dai grandi Sangiovese e Albana di Romagna ai Pignoletto dei Colli Bolognesi, dai Lambruschi modenesi e reggiani ai vini delle Sabbie ferraresi, fino ai Gutturnio, Ortrugo, Malvasie e ai vini dei colli di San Marino. Spazio anche ai migliori vini dell’anno, con il banco speciale dedicato ai Best 100 Emilia-Romagna e ai 12 Ambasciatori appena premiati dalla Guida AIS 2026/27, e alle bollicine metodo classico regionali.

La Novebolle Lounge e la Patata di Bologna Dop protagoniste

Ospite d’onore della serata è la Novebolle Lounge, con le migliori bollicine romagnole della Doc Romagna Spumante in abbinamento a una raffinata tartare di Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale Igp, accompagnata da un crostino di Piadina Romagnola Igp con spuma di Fossa di Sogliano Dop.

Grande protagonista è anche la cucina. Lo chef Omar Casali, del ristorante Marè di Cesenatico e dell’associazione CheftoChef EmiliaRomagnaCuochi, propone il piatto “Mare & Monti” dedicato alla Patata di Bologna Dop, interpretata in una ricetta gourmet con Formaggio di Fossa di Sogliano Dop, Olio extravergine di Brisighella Dop e crostino di acciughe, a conferma del percorso di valorizzazione della patata bolognese nella varietà Primura.

Finger food e specialità certificate regionali

Ad arricchire il percorso di degustazione sono finger food e specialità certificate regionali: Salumi Piacentini Dop proposti in un banco d’assaggio dedicato e in abbinamento con la Pesca e Nettarina di Romagna Igp, Parmigiano Reggiano Dop, Piadina Romagnola Igp, Mortadella Bologna Igp, Prosciutto di Modena Dop, Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Dop e di Modena Igp, cocomero Buccia Nera “Dolce Passione” e una selezione di formaggi a km 0 della Centrale del Latte di Cesena.

Assaggi e servizio sono a cura di docenti, chef e maitre degli istituti alberghieri Artusi di Forlimpopoli, Scappi di Castel San Pietro Terme e Ial di Cesenatico. Musica dal vivo del Trio Moplen e racconti dedicati ai vini e ai prodotti del territorio completano la serata.

Biglietti, orari e organizzazione

L’ingresso costa 28 euro e comprende le degustazioni libere dei vini, gli assaggi gastronomici, il calice da degustazione e la guida “Emilia-Romagna da Bere e da Mangiare 2026/27”. I posti sono limitati: è consigliato l’acquisto del biglietto in prevendita sul sito shopemiliaromagnavini.it entro le ore 18 di giovedì 6 agosto. Dopo questa scadenza il biglietto potrà essere acquistato direttamente in cassa la sera dell’evento, esclusivamente in base ai posti disponibili.

Tramonto DiVino è realizzato in partnership con Enoteca Regionale Emilia-Romagna, l’Assessorato Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca e Rapporti con l’UE della Regione Emilia-Romagna, Unioncamere Emilia-Romagna, APT Servizi e tutti i comuni sede di tappa. Il tour è organizzato da Agenzia PrimaPagina Cesena insieme alle A.I.S. di Emilia e Romagna, con la collaborazione del Comune di Cesenatico per la tappa locale.