Azzurro Storie di Mare fa tappa a Cesenatico: Beppe Convertini incontra Pascale Buda

Cesenatico protagonista su Rai 1: Beppe Convertini celebra la Romagna della piadina

L’ospitalità romagnola, le radici della tradizione marinara e il gusto inconfondibile di uno dei cibi di strada più amati al mondo: Cesenatico torna sotto i riflettori di Rai 1. Nel corso del viaggio di “Azzurro – Storie di mare” (video) il conduttore Beppe Convertini ha fatto tappa sul litorale per raccontare, anche su Instagram, l’anima autentica del territorio, incontrando chi ogni giorno si impegna per mantenerne vive le consuetudini e l’identità.

Il viaggio tra le persone e i sapori autentici della Romagna

Il percorso della trasmissione lungo le coste italiane non è solo un’esplorazione di paesaggi e maree, ma un viaggio che mette al centro il fattore umano. A Cesenatico, l’attenzione si è concentrata sul valore delle comunità locali e delle eccellenze gastronomiche che rendono la Romagna una terra unica per accoglienza e calore.

Il simbolo della tavola: la piadina romagnola è stata celebrata da Convertini come «uno dei piatti da street food più buoni al mondo» , protagonista indiscussa tra sagre, degustazioni e abbinamenti della tradizione.

L’orgoglio del territorio: un omaggio corale che ha abbracciato l’intera riviera e l’entroterra, celebrando l’asse Cesenatico-Cesena come cuore pulsante della Romagna.

Pascale Buda e l’energia delle Pro Loco: fare rete per il territorio

Al centro dell’intervista c’è Pascale Buda, volto della Pro Loco di Sala di Cesenatico, realtà giovane — nata da appena due anni — ma già profondamente radicata nel tessuto sociale e turistico locale. Durante il dialogo con Convertini, è emersa la forza del lavoro di squadra che unisce le diverse associazioni del territorio:

«Abbiamo da scoprire tante belle tradizioni, ma soprattutto tante belle persone», ha sottolineato Convertini durante l’incontro.

Un entusiasmo condiviso che ha trasformato l’intervista in un vero e proprio inno alla collaborazione tra le realtà civiche, citando le sinergie con la Pro Loco Sala, la Pro Loco Delmonte e l’impegno comune per promuovere eventi, sagre e momenti di aggregazione che attraggono visitatori e residenti.

L’appuntamento in tv su Rai 1 con “Azzurro – Storie di mare”

Il racconto televisivo dedicato a Cesenatico e alle sue storie di mare troverà spazio nella programmazione estiva della rete ammiraglia Rai, offrendo al grande pubblico uno spaccato vivace delle tradizioni romagnole.